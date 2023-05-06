Про це 24 Каналу розповів колишній політтехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов. Він переконаний, що поразка для Росії стане неприємною і болючою, але країна повинна це пройти, бо іншого виходу в неї вже немає.

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З власних джерел Мурзагулов знає, що зараз оточення Путіна розуміє його слабкість і потреби його заміни.

Дивно, що ці думки не з'явилися одразу. Бо, наприклад, в мене розуміння з'явилося 2 роки тому, що цей бронепотяг летить у прірву і я просто відмовився від всього і виїхав, бо мені було зрозуміло, що Путін зробить щось мерзенне, зажене себе у безвихідь, імовірно, це буде пов'язано з війною, можливо, проти України. Це було досить легко прорахувати,

– додав мовець.

Все пішло не по плану

Путін – це дуже простий організм, зауважив Мурзагулов. Він має просту систему "свій – чужий", і він має прості рішення із Середньовіччя, як розв'язувати геополітичні проблеми: якщо йому не подобається політик іншої країни – найпростіше відправити туди танки.

Ще рік тому по спілкуванню з людьми наближеними до Путіна було зрозуміло, що вони неоднозначно ставились до його рішень і вважали, що скоро все закінчиться. Мовляв, "мені не подобається, що відбувається, але в Путіна є якісь секретні знання і вміння, він швиденько все виправить, адже в Грузії та в Криму все вийшло добре".

Мені було зрозуміло, що йому завжди так щастити не буде, як з Кримом та з Грузією. Відповідно зараз це вже розуміють, певно, 90% мого кола спілкування, наприклад. Зараз вони вже починають говорити про речі більш правильні,

– зауважив аналітик.

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В Росії з'явився шанс очиститися

На думку експоліттехнолога Росії, зараз кремлівський режим просуває дуже примітивну сентенцію: "так ми самі себе загнали в глухий кут, ми все зробили неправильно, у нас все всі вкрали, немає ніякої другої армії і Києва за 3 дні, але тепер нам не можна програвати, бо увесь світ проти нас об’єднався, що ж буде, якщо ми програємо?".

На це я відповідаю: "нічого не буде, ця поразка очистить країну, ця поразка дасть країні новий шанс стати демократичною". Можливо, це буде вже не одна країна, а декілька, бо ці думки зараз часто з'являються в регіонах, особливо на Кавказі, він уже дружнім маршем готовий звідти виходити,

– розповів політтехнолог.

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