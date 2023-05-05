В такому стані людям фактично немає чого втрачати і вони можуть піти на різні фатальні дії. Про це 24 Каналу розповів колишній політтехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов.

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Мурзагулов зауважив, що хвороби Путіна зараз в тому стані, коли він може протягнути ще доволі довго. Головну проблему політтехнолог бачить в іншому. По-перше, в Путіна катастрофічно знижується працездатність. По-друге, у нього змінюється свідомість.

Те, що нас як нормальних людей, які хочуть, щоб планета існувала далі, повинно страшити – на що здатна в стані зміненої свідомості людина, яка розуміє, що програє, а йому це доведуть. Тоді цю мавпу з гранатою потрібно буде нейтралізувати,

– додав мовець.

Путіна може зупинити оточення

За словами Мурзагулова, оточення Путіна, якась його розсудлива частина, розуміє загрози. І навіть, якщо вони негідники настільки, щоб спокійно дивитися, як руйнуються міста в сусідній країні, то все ж вони будуть жаліти власних дітей, що перебувають на території цієї країни. Адже, якщо з Росії будуть запущені ядерні ракети, то відповідь тими ж самими, але точнішими ракетами, буде моментальною.

Що зрештою залишиться від країни і від світу? Залишиться досить небагато,

– резюмував аналітик.

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