В такому стані людям фактично немає чого втрачати і вони можуть піти на різні фатальні дії. Про це 24 Каналу розповів колишній політтехнолог Кремля Ростислав Мурзагулов.
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Мурзагулов зауважив, що хвороби Путіна зараз в тому стані, коли він може протягнути ще доволі довго. Головну проблему політтехнолог бачить в іншому. По-перше, в Путіна катастрофічно знижується працездатність. По-друге, у нього змінюється свідомість.
Те, що нас як нормальних людей, які хочуть, щоб планета існувала далі, повинно страшити – на що здатна в стані зміненої свідомості людина, яка розуміє, що програє, а йому це доведуть. Тоді цю мавпу з гранатою потрібно буде нейтралізувати,
– додав мовець.
Путіна може зупинити оточення
За словами Мурзагулова, оточення Путіна, якась його розсудлива частина, розуміє загрози. І навіть, якщо вони негідники настільки, щоб спокійно дивитися, як руйнуються міста в сусідній країні, то все ж вони будуть жаліти власних дітей, що перебувають на території цієї країни. Адже, якщо з Росії будуть запущені ядерні ракети, то відповідь тими ж самими, але точнішими ракетами, буде моментальною.
Що зрештою залишиться від країни і від світу? Залишиться досить небагато,
– резюмував аналітик.
Мурзагулов розповів про хвороби Путіна і його стан: дивитись відео
Росіяни від безвиході активізували ядерні погрози Україні
- Росіяни сильно біснувалися через "атаку" безпілотниками по Кремлю. І заявили, що червона лінія перейдена, їм доведеться застосувати ядерну зброю.
- Михайло Подоляк заявив, що подібними загрозами повинні опікуватися ядерні країни, ставити ультиматум Росії та проводити "виховні заходи" для агресора.
- І хоч Україна звикла до різноманітних погроз, в Повітряних силах заявили, що мета цього повідомлення – посіяти паніку серед українців, змусити їх робити необдумані вчинки.