Відео з жалюгідними погрозами пропагандистів у відповідь на ці "атаки" показали в ефірі 24 Каналу. Воно всуціль складалося з криків та ґвалту кремлівських прихвоснів, які різко зрозуміли, що доля Владіміра Путіна та Росії під величезною загрозою.

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"Ми чудово розуміємо, що це лише початок історії. Немає вимоги моментальної помсти, ми лише говоримо на тему того, що наша "червона лінія" вже від сорому почервоніла. Таке не можна спускати з рук, це точно. Питання в тому, чи готова Росія застосувати ядерну зброю. Я впевнений, що в нас постійно будуть тикати з розрахунку на те, що ми це зробимо", – один гучніше за іншого волали російські пропагандисти.

Дістають уже затерті погрози ядеркою

Своєю чергою Ольга Скабєєва почала плакатися про реальні загрози вбивства російського диктатора. Вона абсолютно переконана, що в такому випадку доцільно використовувати ядерну зброю, попри перестороги країн, які ще досі підтримують з ними хоч якісь стосунки.

Шановна Саудівська Аравія, вельмишановний Сі Цзіньпін, ти дивися, що діється, Путіна намагалися вбити. Ось так ми скажемо,

– в розпачі заявила пропагандистка.

Ба більше, вона вважає, що Китай та Саудівська Аравія дивляться на їхнє незастосування ядерної зброї, як на слабкість. Виявляється, "бідна" Росія так "страждає", що більше не може мовчати та має відповісти на відвертий виклик.

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Росіянам не допоможуть сльози

Зауважимо, що пропагандисти абсолютно чітко усвідомлюють, що подібні "теракти", вибухи продовжуватимуться на території Росії. А Скабєєва на це взагалі видала найбезглуздішу заяву, яку можна було уявити: "Ми всі пацифісти, максимально миролюбні люди, але коли ти демонструєш слабкість, вимагати до себе поваги дуже непросто".

Однак вона не зауважила важливої деталі, понад рік увесь цивілізований світ відверто зневажає Росією. А від миролюбності в цій країні немає навіть слова, це країна-терористка, і всі її воєнні злочинці обов'язково будуть покарані.

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