Українцям не варто піддаватися на панічні провокації росіян, натомість ядерні держави мають контролювати ядерну ситуацію в Росії. Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

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Подоляк наголосив, що українцям варто берегти себе і дотримуватися всіх правил безпеки. До того ж Росія точно використовуватиме певні балістичні та крилаті ракети, дрони для того, щоб знесилити наші системи ППО та зменшити їхні ресурсні можливості.

Я все ж застерігаю від цих панічних настроїв. Тому що це Росії бажано так налякати Україну та світ, щоб інші країни все ж змушували нас до зупинення спротиву. Мовляв, точно не деокуповуйте свою територію, нехай цей статус-кво залишиться,

– додав спікер.

Ядерні держави мають тримати Росію на контролі

За словами політика, союзники України відстежують, чи переміщуються певні ядерні компоненти в Росії в підготовці до використання. Для цього існують розвідки, зокрема протиядерні.

Подоляк підкреслив, що всі країни, які є членами ядерного клубу взагалі не зацікавлені в ядерній ескалації, це навіть артикулює публічно Китайська Народна Республіка, звісно, Франція, Британія, США тощо.

Безумовно, ці країни мають опікуватися. Ми все-таки неядерна держава, ми не є підписантами договору глобального ядерного стримування і договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ми можемо зробити тільки те, що можемо зробити,

– зауважив мовець.

Натомість Україна може знищити конвенційну складову російської мілітарної машини на полі бою. А її союзники повинні чітко сказати Росії, що у разі використання тактичного ядерного озброєння, вона негайно отримає таку ж відповідь. Росіяни мають розуміти реальність цих "виховних заходів", а українцям не варто панічно реагувати на подібні погрози, тому що росіяни першою чергою на це й розраховують.

Повне інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивитись відео

Росіяни більше не мають аргументів

Подоляк наголосив, що подібне залякування є дуже примітивним. Україна має усвідомити, що вона має великого та ресурсного опонента, однак зовсім не розумного і передбачуваного. Маніпуляції із нібито "атакою" дроном Кремля були для того, аби заявити про перетин червоної лінії і продовжити ядерні погрози.

Росіяни погрожують ядерною зброєю, адже банально не мають більше аргументів проти України.

Тобто ви сюди прийшли і думаєте, що ми тут на коліна одразу впадемо, а після того, як вам по пиці надавали, ви говорите: "Ну в нас нєту другова вихада, ми далжни іспользовать ядєрноє аружиє, смотрітє какіє ми крутиє",

– іронічно зауважив політик.

Він переконаний, що всі мають презирливо ставитися до Росії, повністю історично її обнулити. Бо "вони нікчеми, які приходять в бійку, ініціюють її, програють, а після цього кажуть: "У нас є, на відміну від вас, від вас, від вас, від всієї практично Європи, за винятком Франції чи Британії, ядерна зброя, тому не добивайте нас, ми маємо право поводитися як хочемо"".

Варто спокійно реагувати на будь-які про провокаційні заяви, тверезо оцінювати ризики.

Треба берегти себе – це головне. Ключовий ресурс України який? Люди. Все інше знайдемо, купимо, партнери допоможуть тощо. Ключовий ресурс України, якого немає в Росії – це абсолютно свідомі сучасні люди, і ми маємо їх берегти,

– резюмував радник глави ОПУ.

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