Украинцам не стоит поддаваться на панические провокации россиян, а ядерные государства должны контролировать ядерную ситуацию в России. Об этом в интервью 24 Канала рассказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Подоляк подчеркнул, что украинцам следует беречь себя и соблюдать все правила безопасности. К тому же Россия будет точно использовать определенные баллистические и крылатые ракеты, дроны для того, чтобы обессилить наши системы ПВО и уменьшить их ресурсные возможности.

Я все же предостерегаю от этих панических настроений. Потому что это России желательно так испугать Украину и мир, чтобы другие страны все же заставляли нас к остановке сопротивления. Мол, точно не деоккупируйте свою территорию, пусть этот статус-кво останется,

– добавил спикер.

Ядерные государства должны держать Россию на контроле

По словам политика, союзники Украины отслеживают, перемещаются ли некоторые ядерные компоненты в России в подготовке к использованию. Для этого существуют разведки, в том числе противоядерные.

Подоляк подчеркнул, что все страны, которые являются членами ядерного клуба вообще не заинтересованы в ядерной эскалации, это даже публично артикулирует Китайская Народная Республика, конечно, Франция, Британия, США и т.д.

Безусловно, эти страны должны заботиться. Мы все-таки неядерное государство, мы не являемся подписантами договора глобального ядерного сдерживания и договора о нераспространении ядерного оружия. Мы можем сделать только то, что можем сделать,

– заметил говорящий.

Украина может уничтожить конвенционную составляющую российской милитарной машины на поле боя. А ее союзники должны четко сказать России, что в случае использования тактического ядерного вооружения она немедленно получит такой же ответ. Россияне должны понимать реальность этих "воспитательных мер", а украинцам не стоит панически реагировать на подобные угрозы, потому что россияне в первую очередь на это и рассчитывают.

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Россияне больше не имеют аргументов

Подоляк подчеркнул, что подобное запугивание очень примитивно. Украина должна осознать, что у нее большой и ресурсный оппонент, однако совсем не разумный и предсказуемый. Манипуляции с якобы "атакой" дроном Кремля были для того, чтобы заявить о пересечении красной линии и продолжить ядерные угрозы.

Россияне угрожают ядерным оружием, ведь у них банально нет больше аргументов против Украины.

То есть вы сюда пришли и думаете, что мы здесь на колени сразу упадем, а после того, как вам по роже дали, вы говорите: "Ну у нас нет другого выхода, мы должны использовать ядерное оружие, смотрите какие мы крутые",

– иронически заметил политик.

Он убежден, что все должны с презрением относиться к России, полностью исторически ее обнулить. Ибо "они ничтожества, которые приходят в драку, инициируют ее, проигрывают, а после этого говорят: "У нас есть, в отличие от вас, от вас, от вас, от всей практически Европы, за исключением Франции или Британии, ядерное оружие, поэтому не добивайте нас, мы имеем право вести себя как хотим".

Следует спокойно реагировать на любые провокационные заявления, трезво оценивать риски.

Надо беречь себя – это главное. Ключевой ресурс Украины какой? Люди. Все остальное найдем, купим, партнеры помогут. Ключевой ресурс Украины, которого нет в России – это абсолютно сознательные современные люди, и мы должны их беречь,

– резюмировал советник главы ОПУ.

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