Путину поставят ультиматум, – эксперт спрогнозировал катастрофу режима

Для России экономическая ситуация становится все хуже – из-за санкций, падения цен на нефть и ударов Украины по объектам нефтяной отрасли. В то же время эти проблемы могут всколыхнуть ситуацию внутри России.

Такое мнение высказал в разговоре с 24 Каналом политический эксперт Андрей Городницкий, подчеркнув, что окружение Владимира Путина рано или поздно начнет давить на него. Это может привести к разрушительным последствиям в отношении режима в России.

Каким образом Украина наносит мощные удары по России?

Городницкий отметил, что продолжается падение цен на нефть. Сейчас россияне продают ее по 36 долларов за баррель, однако этот показатель может быть еще меньше. Например, Китаю россияне могут продавать нефть по 30 долларов за баррель, делая огромные скидки.

Также будет происходить блокирование теневого флота, который себя достаточно комфортно чувствовал, даже несмотря на наложенные санкции на те или иные суда. Поэтому, возможно, будет принят законопроект, который усилит санкции в отношении него.

Также Украина имеет возможности усилить дальнобойные удары по России и бить по полной программе. Мы выбили 21% инфраструктуры россиян и продолжаем выбивать. Это очень мощные удары, – подчеркнул политический эксперт.

Если в 2026 году Украина, по его словам, усилит и усовершенствует это давление, то ситуация для России точно не будет лучше.

Все это может влиять на российские элиты. Экономически они еще могут продолжать эту войну и достаточно длительное время. А вот внутриполитически для них это будет очень сложно. Потому что элиты в России уже начали таскать за шкирку,

– объяснил он.

Сначала, по его словам, взялись за элиту среднего звена, а потом дойдут до тех, что на самом высоком уровне. Уже даже в некоторых округах определенные мини-олигархи под следствием и у них забирают средства.

Все прекрасно понимают, что завтра к ним также могут прийти. Даже к самым крутым олигархам. Они этого не хотят и не будут ждать. Поэтому есть определенная надежда на то, что рано или поздно Путину поставят ультиматум. Также увидим "олигархопад" из окон, потому что нужно будет показательно наказать,

– пояснил Андрей Городницкий.

В то же время внутренняя борьба с элитами обычно завершается или огромной дракой, или в конце концов эта элита побеждает. Потому что власть автократов, по мнению политического эксперта, не бесконечна. А учитывая, что Путин построил ее на поддержке олигархов, он не может с ними бороться, ведь это его кошельки. Поэтому это может привести к падению режима.

Однако он добавил, что это очень оптимистичный вариант, на который не стоит стопроцентно рассчитывать.

Что известно о внутриполитической ситуации в России?