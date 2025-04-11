Окружение или полуокружение Сум планирует Россия в результате масштабного наступления, – Генштаб

Россия активизировалась на Сумщине и Харьковщине. Агрессивные действия врага в отношении этих направлений отметил президент Зеленский и главком Сырский.

Еще в конце февраля вражеские войска смогли перейти госграницу и начать бои на территории Сумской области – в планах России Сумы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Россия пытается создать буферную зону на Сумщине

Сейчас Генштаб фиксирует боестолкновения вблизи сел Басовка, Новенькое, Журавка, Веселовка на Сумщине. То есть россияне вклинились вглубь до 7 километров, а ширина развертывания их войск на этом участке фронта достигла 25 километров.

В России уже даже заявляли, что оккупировали Басовку и Журавку, но Украина это отрицает – пока эти села в серой зоне.

Генштаб последние несколько недель направляет на это направление дополнительные силы, чтобы сдержать врага.

Источники BBC утверждают, что Кремль задумал создать буферную зону в Сумской области и пытается угрожать областному центру.

Одна из целей – это создать окружение или полуокружение Сум,

– говорят там. Чтобы не допустить окружения Сум, ВСУ действуют на Курщине и Белгородщине

Чтобы не допустить окружения или полуокружения Сум, Силы обороны удерживают остатки плацдарма на Курщине у Олешни и Горнали. Также с этой целью с 18 марта ведется ограниченная операция на границе Белгородской и Курской областей. На Белгородщине ВСУ прорвали оборону врага и создали плацдарм у Демидовки и Поповки. Официально об этом прорыве стало известно 8 апреля.

"Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо – война должна возвращаться туда, откуда она пришла", – сказал президент Зеленский.

Он пояснил, что присутствие ВСУ на Белгородщине помешали России "сформировать наступательный кулак" для атаки на Сумскую и Харьковскую области. Угрозы для Харькова пока нет. Россияне пытаются активизироваться в Волчанске и на реке Оскол.

По состоянию на апрель враг создал и расширил там несколько плацдармов – возле сел Тополя, Двуречная, Каменка, Новомлинск.