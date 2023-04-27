Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он подчеркнул, что, скорее всего, глава Кремля не доживет до суда в Гааге.
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Будут сдавать друг друга
Сдать Путина особенно важно для личной выживаемости, считает Гудков. Первым, например, поиграть в эту игру может Евгений Пригожин. Впрочем, есть еще немало людей, кто готов будет сдать самого руководителя ЧВК "Вагнер" – тут кто окажется быстрее.
Нас ждет грандиозное шоу, которого мир никогда не знал. Они будут друг друга топить, чтобы самим выплыть, и идти по головам. Это будет такое онлайн-шоу, которого в истории человечества не было. Мы станем свидетелями того, как они друг на друга будут перекладывать вину – такого мир еще не знал,
– предположил яркий сценарий политик.
Геннадий Гудков о политических процессах в России: смотреть видео
Жизнь российских "элит": последнее
- Кризис на грани паники – именно такая жизнь сейчас у российских элит. И в таком состоянии они могут расшатать Россию до самого развала. Они боятся ответственности не только по статьям уголовных дел, но и за собственные жизни.
- Немецкие эксперты уверенно заявляют, что часть российской "элиты" уже начинает отворачиваться от Путина. В частности, это и люди из старой номенклатуры. Причина тому – поражение в войне.
- Окружение Путина начинает готовить план действий, что предпринимать после его смерти. Он станет лучшим козлом отпущения за все преступления. Для этого нужно готовить почву.