Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. Он подчеркнул, что, скорее всего, глава Кремля не доживет до суда в Гааге.

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Будут сдавать друг друга

Сдать Путина особенно важно для личной выживаемости, считает Гудков. Первым, например, поиграть в эту игру может Евгений Пригожин. Впрочем, есть еще немало людей, кто готов будет сдать самого руководителя ЧВК "Вагнер" – тут кто окажется быстрее.

Нас ждет грандиозное шоу, которого мир никогда не знал. Они будут друг друга топить, чтобы самим выплыть, и идти по головам. Это будет такое онлайн-шоу, которого в истории человечества не было. Мы станем свидетелями того, как они друг на друга будут перекладывать вину – такого мир еще не знал,

– предположил яркий сценарий политик.

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