Про це в ефірі 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. Він наголосив, що швидше за все очільник Кремля не доживе до суду в Гаазі.

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Здаватимуть одне одного

Здати Путіна особливо важливо для особистого виживання, вважає Гудков. Першим, наприклад, погратися у цю гру може Євгєній Пригожин. Утім, є ще чимало людей, хто готовий буде здати самого очільника ПВК "Вагнер" – тут хто виявиться спритнішим.

Нас чекає грандіозне шоу, яке світ не знав ніколи. Вони будуть одне одного топити, щоб самим виплисти, і йти по головах. Ми станемо свідками того, як вони одне на одного перекладатимуть вину. Це буде таке онлайн-шоу, в історії людства якого ще не було,

– припустив яскравий сценарій політик.

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