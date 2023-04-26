Про це 24 Каналу розповів керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. За його словами, різні групи впливу можуть спробувати захопити владу в Росії. Варіантів насправді надзвичайно багато.

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Чому російські еліти ще не ліквідували Путіна

Як припустив Чаленко, насамперед не варто забувати про російське військове командування. Цілком ймовірно, що міністра оборони Сєргєя Шойгу та інших можуть зробити винними за невдачі у війні. Але вони можуть самі почати діяти.

Чим далі затягується війна – тим ймовірніше, що крайніми зроблять Шойгу, Гєрасімова та компанію. Їм потрібно обирати. Або бути крайніми, або перехопити ініціативу у власні руки з політичної точки зору,

– зазначив Чаленко.

Хоч може бути, що перехід влади від Путіна до когось іншого буде тихим. Можна припустити, що не просто так час від часу з'являється інформація про стан здоров'я диктатора та його онкологічні проблеми. Все ж не варто відкидати варіант, за яким Путіна просто відсунуть від влади через нібито "погане здоров'я".

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На його думку, різні групи впливу в Росії зараз готують власних наступників. І саме тому поки немає жодних рухів з ліквідації чи відсторонення Путіна, адже там ще не досягли консенсусу, хто стане наступним.

Різні групи впливу хочуть своїх наступників. Це і міністр сільського господарства Дмітрій Патрушев. І прем'єр Міхаїл Мішустін. Колись називали Шойгу. Очевидно, що Дмітрій Мєдвєдєв бачить своє повернення. У них може розпочатися війна на самознищення, бо немає згоди щодо наступника. Можливо, через це є затримка щодо ліквідації Путіна,

– припустив Чаленко.

Хто може стати наступником Путіна: коротко