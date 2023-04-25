Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, рішення про вибір наступника Путіна буде швидким.

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Хто в Росії підсиджує Путіна

Михайло Шейтельман наголосив, що у Росії з'явився новий потенційний наступник диктатора. Проте, крім традиційних кандидатів – Ніколая Патрушева, секретара Радбезу, його сина Дмітрія Патрушева, Сєргєя Собяніна, мера Москви, на політичну арену виходить ще одна особа. Це син прессекретаря президента Росії Дмітрія Пєскова.

Наразі його намагаються очистити від бруду в очах патріотично налаштованих росіян через небажання йти в армію й загадкове одруження.

"Чим був знаменитий син Пєскова? Він кримінальний елемент – крав телефони у дівчат на вулиці по вечорах і отримав за це вирок – 15 місяців покарання в Англії", – пояснив політтехнолог.

Тож такий персонаж прекрасно вписується в картину Росії.

Він ідеальний противник сину Патрушева. Тому що син Патрушева кримінального минулого немає, у дівчат телефони не відбирав, але він ніколи ніде не працював,

– розказав Шейтельман.

До того ж у сина Патрушева шестеро дітей, але він не був одруженим. Це теж відповідає сімейним цінностям Росії.

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В які політичні ігри грають у Росії

Михайло Шейтельман наголосив, що на виборах на пост очільника Росії цілком імовірно, що будуть змагатися Патрушев проти Чоуза, тобто сина Пєскова.

Втім, не все так просто, наприклад, з історією про відмивання від бруду самого Чоуза.

"Водночас Алєксєй Венедіктов, головний редактор "Ехо Москви", дає інтерв'ю, в якому розповідає, як він разом із Пєсковим рятує українських дітей. Їм вдалося повернули Україні 2 тисячі дітей", – розказав політтехнолог.

За його словами, поки Гаага оголосила в розшук Путіна і Марію Львову-Бєлову за те, що вони вкрали дітей і торгують ними, Пєсков цих дітей рятує разом із Венедіктовим.

До того ж сам одіозний редактор видання охоче виправдовує Пєскова через появу у нього дорогого годинника.

Можливо, це не відмивання сина, а самого Пєскова перед російським народом?

– припустив Шейтельман.

На його думку, такі паралелі проводяться не спроста.

Пєсков готується до зміни посади

Політтехнолог підкреслив, що, ймовірно, це підготовка Дмітрія Пєскова до призначення на посаду міжнародного значення.

Перша версія, яка в мене з'явилася, коли я це все поєднав у голові, що його замість Сєргєя Лаврова хочуть поставити,

– наголосив він.

На думку Шейтельмана, бо із нинішнім міністром закордонних справ у росіян проблеми, тож його можна відправити кудись якомога далі, щоб не говорив зайвого.

"Де йому ковбасу на голову одягали? В Конго? Значить можна назвати послом у Конго", – пожартував він.

Тож Пєсков може готувати не лише свого сина в президенти, але й себе на цю посаду чи бодай на щось схоже.

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