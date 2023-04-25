Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, решение о выборе преемника Путина будет быстрым.
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Кто в России подсиживает Путина
Михаил Шейтельман подчеркнул, что в России появился новый потенциальный преемник диктатора. Однако, кроме традиционных кандидатов – Николая Патрушева, секретаря Совбеза, его сына Дмитрия Патрушева, Сергея Собянина, мэра Москвы, на политическую арену выходит еще один человек. Это сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
Сейчас его пытаются очистить от грязи в глазах патриотически настроенных россиян из-за нежелания идти в армию и загадочной женитьбы.
"Чем был знаменит сын Пескова? Он криминальный элемент – воровал телефоны у девушек на улице по вечерам и получил за это приговор – 15 месяцев наказания в Англии", – объяснил политтехнолог.
Так что такой персонаж прекрасно вписывается в картину России.
Он идеальный противник сыну Патрушева. Потому что у сына Патрушева криминального прошлого нет, у девушек телефоны не отбирал, но он никогда нигде не работал,
– рассказал Шейтельман.
К тому же у сына Патрушева шестеро детей, но он не был женат. Это тоже отвечает семейным ценностям России.
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В какие политические игры играют в России
Михаил Шейтельман подчеркнул, что на выборах на пост главы России вполне вероятно, что будут соперничать Патрушев против Чоуза, то есть сына Пескова.
Впрочем, не все так просто, например, с историей об отмывании от грязи самого Чоуза.
"В то же время Алексей Венедиктов, главный редактор "Эхо Москвы", дает интервью, в котором рассказывает, как он вместе с Песковым спасает украинских детей. Им удалось вернуть Украине 2 тысячи детей", – рассказал политтехнолог.
По его словам, пока Гаага объявила в розыск Путина и Марию Львову-Белову за то, что они украли и торгуют детьми, Песков этих детей спасает вместе с Венедиктовым.
К тому же сам одиозный редактор издания охотно оправдывает Пескова из-за появления у него дорогих часов.
Может быть, это не отмывание сына, а самого Пескова перед русским народом?
– предположил Шейтельман.
По его мнению, такие параллели проводятся не просто.
Песков готовится к смене должности
Политтехнолог подчеркнул, что, вероятно, это подготовка Дмитрия Пескова к назначению на должность международного значения.
Первая версия, которая у меня появилась, когда я это все соединил в голове, что вместо Сергея Лаврова хотят поставить,
– подчеркнул он.
По мнению Шейтельмана, потому что с нынешним министром иностранных дел у россиян проблемы, его можно отправить куда-то подальше, чтобы не говорил лишнего.
"Где ему колбасу на голову одевали? В Конго? Значит, можно назвать послом в Конго", – пошутил он.
Так что Песков может готовить не только своего сына в президенты, но и себя на эту должность или хотя бы на что-то похожее.
В окружении Путина неспокойно: последние новости
- Глава украинской разведки Кирилл Буданов уверен, что уже больше года в стране-агрессоре ищут замену Путину. По его словам, о том, что произойдет на самом деле в Кремле, мы не увидим. Расскажут, что "кто-то погиб от сердечного приступа, а кого-то арестовали, потому что он оказался агентом английской разведки".
- Кроме этого, мнения о скором конце режима Путина говорят вслух и на Западе. К примеру, министр обороны Германии Борис Писториус высказался о нестабильных позициях Путина во власти. Это связано с поражениями российской армии в войне.
- Сам кровавый диктатор оказался в тупике и пытается вырваться из ловушки. Путин 20 апреля подписал указ о ряде изменений в военном командовании и официально уволил командующего Восточным военным округом генерал-полковника Рустама Мурадова. Вероятно, поражения на фронте его не устраивают.