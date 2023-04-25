Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, решение о выборе преемника Путина будет быстрым.

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Кто в России подсиживает Путина

Михаил Шейтельман подчеркнул, что в России появился новый потенциальный преемник диктатора. Однако, кроме традиционных кандидатов – Николая Патрушева, секретаря Совбеза, его сына Дмитрия Патрушева, Сергея Собянина, мэра Москвы, на политическую арену выходит еще один человек. Это сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

Сейчас его пытаются очистить от грязи в глазах патриотически настроенных россиян из-за нежелания идти в армию и загадочной женитьбы.

"Чем был знаменит сын Пескова? Он криминальный элемент – воровал телефоны у девушек на улице по вечерам и получил за это приговор – 15 месяцев наказания в Англии", – объяснил политтехнолог.

Так что такой персонаж прекрасно вписывается в картину России.

Он идеальный противник сыну Патрушева. Потому что у сына Патрушева криминального прошлого нет, у девушек телефоны не отбирал, но он никогда нигде не работал,

– рассказал Шейтельман.

К тому же у сына Патрушева шестеро детей, но он не был женат. Это тоже отвечает семейным ценностям России.

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В какие политические игры играют в России

Михаил Шейтельман подчеркнул, что на выборах на пост главы России вполне вероятно, что будут соперничать Патрушев против Чоуза, то есть сына Пескова.

Впрочем, не все так просто, например, с историей об отмывании от грязи самого Чоуза.

"В то же время Алексей Венедиктов, главный редактор "Эхо Москвы", дает интервью, в котором рассказывает, как он вместе с Песковым спасает украинских детей. Им удалось вернуть Украине 2 тысячи детей", – рассказал политтехнолог.

По его словам, пока Гаага объявила в розыск Путина и Марию Львову-Белову за то, что они украли и торгуют детьми, Песков этих детей спасает вместе с Венедиктовым.

К тому же сам одиозный редактор издания охотно оправдывает Пескова из-за появления у него дорогих часов.

Может быть, это не отмывание сына, а самого Пескова перед русским народом?

– предположил Шейтельман.

По его мнению, такие параллели проводятся не просто.

Песков готовится к смене должности

Политтехнолог подчеркнул, что, вероятно, это подготовка Дмитрия Пескова к назначению на должность международного значения.

Первая версия, которая у меня появилась, когда я это все соединил в голове, что вместо Сергея Лаврова хотят поставить,

– подчеркнул он.

По мнению Шейтельмана, потому что с нынешним министром иностранных дел у россиян проблемы, его можно отправить куда-то подальше, чтобы не говорил лишнего.

"Где ему колбасу на голову одевали? В Конго? Значит, можно назвать послом в Конго", – пошутил он.

Так что Песков может готовить не только своего сына в президенты, но и себя на эту должность или хотя бы на что-то похожее.

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