Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, те, що Путін досі живий – випадковість.

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Хто фанатично хотів почати війну

Михайло Шейтельман наголосив, якби в Росії зуміли домовитися, хто наступний після смерті Путіна буде президентом країни, то вони б одразу вбили б Путіна.

"Їм зараз всім недобре. 90% верхівки російської сьогодні відчуває себе дуже погано через війну", – пояснив він.

На його думку, є люди із верхівки, які істинно хотіли війну та власне її почали. Зокрема, серед них Владімір Путін, Ніколай Патрушев, секретар Радбезу Росії, Юрій Ковальчук, особистий банкір диктатора.

Сєргєй Шойгу і Валєрій Герасімов не ставили собі таку ціль,

– додав політтехнолог.

Втім, цих персон теж не треба виправдовувати. Вони голосували за цю війну, тому теж є злочинцями.

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Росії невигідна війна

Михайло Шейтельман розказав, що ідеєю великої війни, яка має перейти на Захід, все ж горить Путін, Патрушев, Ковальчуки. Решта ж оточення просто згодні із планом дій.

Проте, для них вигідніше завершити війну, ніж продовжувати її. Не виняток Шойгу і Герасімов.

"Здавалось би вони зараз, звісно, заробляють багато, тому що війна, вони керують армією, а це для них час великих заробітків", – додав він.

На його думку, водночас їм не потрібна розгромлена армія.

Зараз вийти із війни їм дуже вигідно фінансово. І це вигідно величезній кількості людей, якби основні гравці, яких декілька, змогли б домовитися,

– зосередив увагу політтехнолог.

Це неможливо, бо оточення Путіна просто не може довіряти один одному.

Хто замінить Путіна

Політтехнолог повідомив, що таємні домовленості між соратниками Путіна одразу стануть видимими, а за це можна дорого заплатити.

Я вірю, що вони все ж таки скоріше за все почнуть домовлятися, коли побачать мертвого Путіна, бо втрачати немає чого,

– наголосив він.

Втім, наступне питання – хто займе місце Путіна протягом 3 місяців до проведення виборів?

"Тут мені здається варіантів небагато, тому що у них є Конституція, якою вони підтираються регулярно, але її немає кому переписувати, коли Путін помре. За Конституцією є Міхаіл Мішустін", – пояснив Шейтельман.

За його словами, втім це буде лише перший етап становлення нової влади. Попереду очікується ще один – набагато цікавіший.

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