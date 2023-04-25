Об этом 24 Каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. По его словам, то, что Путин до сих пор жив – случайность.

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Кто фанатично хотел начать войну

Михаил Шейтельман подчеркнул, если бы в России сумели договориться, кто следующий после смерти Путина будет президентом страны, то они бы сразу убили Путина.

"Им сейчас всем нехорошо. 90% верхушки русского сегодня чувствует себя очень плохо из-за войны", – пояснил он.

По его мнению, есть люди с верхушки, которые истинно хотели войну и, собственно, ее начали. В частности, среди них Владимир Путин, Николай Патрушев, секретарь Совбеза России, Юрий Ковальчук, личный банкир диктатора.

Сергей Шойгу и Валерий Герасимов не ставили себе такую цель,

– добавил политтехнолог.

Впрочем, этих персон тоже не нужно оправдывать. Они голосовали за эту войну, поэтому тоже преступники.

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России невыгодная война

Михаил Шейтельман рассказал, что идеей Великой войны, которая должна перейти на Запад, все же горит Путин, Патрушев, Ковальчуки. Остальные же окружения просто согласны с планом действий.

Однако для них выгоднее завершить войну, чем продолжать ее. Не исключение Шойгу и Герасимов.

"Казалось бы, они сейчас, конечно, зарабатывают много, потому что война, они руководят армией, а это для них время больших заработков", – добавил он.

По его мнению, в то же время им не нужна разгромленная армия.

Сейчас выйти из войны очень выгодно финансово. И это выгодно огромному количеству людей, если бы основные игроки, которых несколько, смогли бы договориться,

– сосредоточил внимание политтехнолог.

Это невозможно, потому что окружение Путина просто не может доверять друг другу.

Кто заменит Путина

Политтехнолог сообщил, что тайные договоренности между соратниками Путина сразу станут видимы, а за это можно дорого заплатить.

Я верю, что они все же, скорее всего, начнут договариваться, когда увидят мертвого Путина, потому что терять нечего,

– подчеркнул он.

Впрочем, следующий вопрос – кто займет Путина в течение 3 месяцев до проведения выборов?

"Здесь мне кажется вариантов немного, потому что у них есть Конституция, которой они подтираются регулярно, но ее некому переписывать, когда Путин умрет. По Конституции есть Михаил Мишустин", – пояснил Шейтельман.

По его словам, впрочем, это будет лишь первый этап становления новой власти. Впереди ожидается еще один – гораздо более интересный.

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