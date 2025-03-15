Признаков окружения ВСУ в Курской области нет: в ISW опровергли заявления Путина

Владимир Путин во время пресс-конференции 13 марта заявил, что российская армия "изолировала" ВСУ в Курской области и украинские силы, мол, вообще не смогут покинуть регион. Однако аналитикам не удалось обнаружить никаких геолокационных доказательств этому.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ISW.

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Окружения украинских войск на Курщине нет

Так, заявления о "блокировании" украинской армии в Курской области Путин повторил и 14 марта во время заседания Совета безопасности. В Генштабе ВСУ опровергли информацию, отметив, что такие сообщения создаются россиянами ради политических целей и давления на Украину и партнеров. Подразделения Сил обороны осуществили перегруппировку, отошли на более выгодные рубежи обороны, но окружения нет.

Российские военкоры также не объединились вокруг утверждений об "окружении" украинской армии. Многие пропагандисты публиковали карты, признавая, что ВСУ имеют жизнеспособные пути выхода в Сумскую область с позиции на Курщине. По меньшей мере один военкор поставил под сомнение окружение, а другой пожаловался, что ВС РФ не способны осуществлять быстрые, механизированные прорывы в украинский тыл.

В то же время 14 марта Дональд Трамп в заметке в Truth Social заявил, что россияне "полностью окружили тысячи украинских сил" и попросил Путина "помиловать их". На что диктатор заявил, что российские войска будут гарантировать "жизнь и достойное обращение" с украинскими военными в Курской области, если украинские силы сдадутся

В ISW считают, что Путин воспользовался заявлением президента США Дональда Трампа о якобы окружении украинских сил в Курской области, чтобы отвлечь внимание от его недавнего отказа от американо-украинского предложения о прекращении огня.