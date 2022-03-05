В окружении Путина начался раскол

Из-за полномасштабной войны России против Украины агрессор получает мощные экономические санкции. Российские олигархи начинают осуждать преступные действия Владимира Путина.

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины. Уже 6 олигархов с общим капиталом 90 миллиардов долларов публично осудили агрессию России в отношении Украины.

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"Западные санкции против российской элиты, которая, как известно, составляет фундамент кремлевской власти, поколебали веру российских олигархов в своего идола", – сообщили в Центре.

Состояние богачей уменьшилось

По информации Центра противодействия коррупции, состояние российских миллиардеров за неделю войны уменьшилось почти на 40 миллиардов долларов. Поэтому 5 марта заявления против войны с Украиной сделали владелец "Новатек" Леонид Михельсон, основатель "Русала" Олег Дерипаска, владелец "Лукойл" Вагит Алекперов, глава "Альфа Групп" Михаил Фридман и его партнер Петр Авен.

Известный банкир Олег Тиньков резче всего высказался о войне. Он заявил, что это немыслимо и недопустимо

Государства должны тратить деньги на лечение людей, а не на войну,

– сказал олигарх.