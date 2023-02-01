Миллионное состояние, сомнительные тендеры и список желаний с Мальдивами: кто такая Оксана Датий

Правоохранители провели обыски в доме исполняющей обязанности начальника налогового Киева Оксаны Датий. Кроме миллиона долларов нашли список ее заветных желаний, большинство из которых, так сказать, "недешевое удовольствие". Допускают, что зарабатывать на желания чиновница могла сомнительными тендерами.

На листочке желаний говорилось, что в 2018 году Датий захотела повышение, соболью шубу, поездку в Лондон и подарок от любимого на день рождения – дорогие часы Breguet. Кроме того, женщина мечтала о миллионе долларов, который впоследствии и получила. Однако было ли это законным путем – сомнительно. Дальше 24 Канал собрал интересные факты из биографии Оксаны Датий.

Кстати говоря Миллион долларов и Мальдивы: во время обыска руководительницы налоговой нашли ее "список желаний"

В налоговой – почти 30 лет

В официальной биографии чиновницы указано, что Датий работает в налоговых органах с 1995 года. Ее назначили заместителем начальника одного из отделов тогда еще налоговой милиции в 1999 году. С тех пор она шла вверх по служебной лестнице, руководила районными управлениями налоговой в столице.

С 2017 по 2019 годы Датий возглавляла управление по борьбе с отмыванием доходов. Затем перешла на работу в Офис крупных плательщиков ГНИ в столице.

До февраля 2023 Датий была заместителем начальника отдела анализа налоговой информации управления специального аудита ГУ ГНС в Киеве, а с 7 февраля исполняла обязанности начальницы Главного управления ГНС в Киеве.

Состояние Датий

После скандала в сети вспомнили информацию по декларации чиновницы. Очевидно, что она и раньше была состоятельным человеком. В частности, в декларации 2018 указано, что Датий получила в подарок 1,9 миллиона гривен, за 1,2 миллиона она купила дом, который сразу же продала за почти 2 миллиона. Таким образом она могла просто легализовать свое состояние.

В том же году у Датий появилось 500 квадратных метров земли, жилой дом на 150 квадратов рядом с Межигорьем и Mercedes-Benz GLS350D за 2 миллиона. Еще 200 тысяч гривен и 98 тысяч долларов Датий хранила наличными.



Машина как у Оксаны Датий / Фото из телеграмм-каналов

Сомнительные тендеры

В августе 2022 г. появились подозрения, что Датий пыталась обойти гостендеры на закупку товаров и услуг для некоторых фирм. В телеграмм-канале ВИЙ.Ukraine приводят пример компании "ВС Технолоджи", которая должна была заправить 1385 картриджей для ксерокса за 535 тысяч гривен. Обойти тендер хотели из-за постановления Кабмина №169, которое регулировало госзакупку в условиях военного положения. Компания в 2022 году получила за свои услуги более 1 миллиона гривен 2 выигранными тендерами. Правда, конкурента "ВС Технолоджи" имела только в одном тендере. В сентябре сообщили о тендере на покупку бумаги для налоговой, стоимостью 864 тысячи гривен. Победила фирма, проходящая в расследовании хищения денег на ремонт и строительство дорог. В декабре был новый сомнительный тендер – на покупку скоросшивателей еще на полмиллиона гривен.

Обыски у Датий: что известно

Сотрудники ГБР 1 февраля разоблачили руководительницу налогового Киева на многомиллионных сделках. По экспертным оценкам, теневой оборот достигал более 15 миллиардов гривен. Также сообщают и о другой схеме, в результате которых в теневой оборот попало более 30 миллиардов.

Правоохранители сразу отметили – уровень состояния Датий не соответствует уровню ее официальных доходов. Она имеет 3 квартиры в Киеве, дом вблизи столицы, два автомобиля стоимостью примерно 150 тысяч долларов.

Что нашли у Оксаны Датий / Фото ГБР: