Миллион долларов и Мальдивы: во время обыска руководительницы налоговой нашли ее "список желаний"

Государственное бюро расследований во время обысков исполняющей обязанности начальника налоговой службы Киева Оксаны Датий нашло ее список заветных желаний. Очевидно, часть из них уже сбылась.

Кроме состояния, во время обыска у чиновника выявили несколько списков желаний к 2018 и 2021 Новому году. Об этом издание сообщает со ссылкой на источники в ГБР.

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О чем мечтала Оксана Датий

В 2018 году Датий записала в свой список желаний на листе повышение, соболиную шубу, поездку в Лондон и подарок от любимого на день рождения – часы Breguet.

А в 2021 году чиновник мечтала стать заместителем главы налоговой службы столицы, все еще желала отдохнуть с мужем в Лондоне и Мальдивах и заработать 1 миллион долларов. Судя по тому, что нашли у нее дома, большинство желаний сбылись и даже немного "лучше", чем планировала чиновник. Однако не сами по себе, а благодаря преступным схемам и финансовым сделкам.

Список желаний Оксаны Датий: фото УП

Что нашли у нее дома

В 2021 году Датий назначили заместителем начальника отдела анализа налоговой информации управления специального аудита ГУ ГНС в Киеве, а в 2022 году она стала исполняющей обязанности начальника ГНС столицы.

Образ жизни временной начальницы Главного управления Государственной налоговой службы в Киеве не отвечает уровню ее официальных доходов. Общая сумма установленных необоснованных активов должностного лица составляет около 1,4 миллиона долларов США. Что даже больше миллиона, о котором она только могла мечтать в 2021 году.

Также женщина пользуется дорогими украшениями, исключительно дорогой брендовой одеждой, золотыми часами и другими элитными вещами. В ходе следственных действий уже найдено 158 тысяч долларов США, 530 тысяч гривен и 2,2 тысячи евро. Часть этих средств хранилась прямо в пакете одного известного брендового магазина.

И неизвестно, сколько квартир обыскало ГБР. Ведь оказалось, что у чиновника 3 квартиры в Киеве общей стоимостью примерно 1 миллион долларов США, дом возле Киева стоимостью примерно 200 тысяч долларов США, а также два автомобиля стоимостью примерно 150 тысяч долларов США.

При этом одно из авто должностного лица стоимостью примерно 100 тысяч долларов США записано на ее личного водителя, доходы которого за последние годы составили не более 8 тысяч долларов США.

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1 февраля состоялся ряд обысков