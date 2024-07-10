В Кривом Роге попрощались с Оксаной Довбней, которая погибла во время ракетной атаки 8 июля

Женщина работала в Центре социальных сервисов и инфраструктуры "Метинвест Бизнес Сервис" и находилась на рабочем месте, когда Россия ударила по предприятию ракетами.

Сейчас в Кривом Роге проходят первые похороны после ракетной атаки на Северный горно-обогатительный комбинат. 8 июля россияне унесли жизни 10человек, среди которых и Оксана Довбня.

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Оксана Довбня отошла за грань вечности в 43 года

Без мамы осталось двое детей.

По словам близких Оксаны, последнее время она работала удаленно. Но в этот понедельник не могла работать из дома, потому что имела дела в кабинете и пришла на работу.

Друзья запомнили ее положительной и доброй.

Мы с Оксаной вместе работали 5 лет, она была очень добрым и отзывчивым человеком, всегда помогала коллегам в работе и вне ее. Поддерживала добрыми словами, говорила всегда: "Все будет хорошо, не волнуйтесь". Но не в этот раз, к сожалению,

– рассказала коллега погибшей Снежана Синдеева.

Взрыв от удара второй ракетой произошел на глазах у мужа Оксаны. Спасти от него жену он не успел на долю секунды. Сестра Оксаны рассказала, что Сергей на руках выносил тело супруги как можно дальше от руин.

Прощание с Оксаной Довбней, которая погибла 8 июля во время ракетной атаки на Кривой Рог / Фото: Рудана

выражает родным и друзьям Оксаны Довбни искренние соболезнования. Светлая память!