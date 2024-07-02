Без мамы остались трое детей: на фронте погибла защитница и поэтесса Оксана Коротка
На войне погибла младший сержант Оксана Михайловна Коротка из Черниговской области. Она начала служить еще в 2019 году.
Оксана Коротка служила в 95 бригаде. Она погибла 29 июня возле Славянска Краматорского района Донецкой области.
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Что известно об Оксане Короткой
Оксана Михайловна Короткая родом из села Пушкари Черниговской области. Она мама троих детей с инвалидностью.
Новгород-Северская городская община сообщила, что кроме собственных детей Оксана очень переживала и за судьбы чужих – женщина почти всю жизнь посвятила педагогике.
Работала учителем украинского языка и литературы. Обожала жизнь, любила писать стихи, была предана своей работе,
– сообщили в местной власти.
Женщина также обожала литературу и любила писать стихи. Ее хорошо знали местные читатели и библиотекари как активную участницу многих библиотечных мероприятий. Кроме этого, Оксана Короткая имела немалый опыт педагогической работы, воспитания и инклюзивного обучения детей.
В Новгород-Северской библиотеке также с грустью прокомментировали потерю: "Она всегда с радостью откликалась на приглашение принять участие в заседаниях литературно-музыкальной гостиной "Слово...", даже несмотря, что из Пушкарей в город еще надо как-то добраться, оставить на некоторое время детей, которые постоянно нуждались в опеке. Ее патриотические стихи заняли достойное место в сборнике стихов талантливых земляков Черниговщины "Странствующие стихи"".
Библиотека опубликовала стихотворение, которое Оксана Коротка декларировала в читальном зале летом 2019 года. Уже через несколько месяцев надела военную форму и взяла в руки автомат. Той осенью женщина пошла служить в ВСУ по контракту.
Стихотворение Оксаны Короткой
"Влюбись в Украину,
В ее песню волшебную,
В маков цвет, васильки во ржи,
Зимой в ветви в бархате,
Осенью в пестрые парки,
Весной в зеленые арки,
В небесную синь в летний зной,
Песню жаворонка далекую..."
У благотворительном фонде, с которым она сотрудничала, отзываются о ней как о чутком, творческом и светлом человеке.
Каждый раз, когда приезжали на Восток с помощью, она всегда встречала нас с теплотой и вниманием, кормила и, провожая домой, крепко обнимала, желая безопасной и легкой дороги,
– сообщили в фонде.
Прощание с защитницей состоится в 11:40 3 июля. Похоронят Героиню на Покровском кладбище.
Оксана Коротка: фото из соцсетей