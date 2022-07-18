Оксана Жолнович может стать новым министерством соцполитики: в Раду внесли постановление

В Верховную Раду внесли постановление о назначении Оксаны Жолнович новым министром соцполитики. То есть она может заменить в должности уволенную Марину Лазебную.

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук. Отметим, что Лазебная подала заявление об отставке с должности министра соцполитики 15 июля.

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Мельничук отметил, что в Верховную Раду Украины поступило постановление премьер-министра Украины о назначении Оксаны Жолнович министром социальной политики Украины.

Сейчас она руководитель Департамента социальной политики и здравоохранения в Офисе Президента. Предварительно парламент будет рассматривать ее назначение 19 июля.

Что известно об Оксане Жолнович

Она с 1996 по 2001 год училась во Львовском национальном университете имени Франко по специальности "правоведение", защитила кандидатскую диссертацию на тему "Система трудового права Украины". Доцент кафедры социального права ЛНУ имени Франко.

В 2017-2019 годах работала помощницей ректора Львовского университета физкультуры имени Ивана Боберского. В 2019-2021 годах Жолнович была советницей министра социальной политики.

Являлась членом правления Фонда социального страхования от временной нетрудоспособности. В 2009-2019 годах входила в Совет адвокатов Львовской области. От партии "Сила людей" Жолнович 4 раза баллотировалась в советы разных уровней (Верховная Рада, Львовский городской и областной советы), и ни разу не была избрана.

Увольнение Лазебной: главное

Марина Лазебная 15 июля подала заявление об отставке. Ранее в СМИ были слухи об увольнении чиновницы. А уже 18 июля Рада уволила Марину Лазебную. За увольнение Марины Лазебной с должности министра социальной политики Украины проголосовало 277 депутатов.

Марина Лазебная в фейсбуке прокомментировала решение депутатов принять заявление об отставке.

Этот личный год я прожила вот так. Усталая, но счастливая, что от меня есть польза людям. Нашим невероятным, мужественным, искренним, лучшим в мире людям,

– написала она.

Проект постановления об отставке Лазебной представила скандальная Галина Третьякова.

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