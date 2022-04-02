Оккупанты хотят окружить группировку ООС и выйти на границы Луганщины и Донетчины

Российские оккупанты отступают на некоторых направлениях на Севере, однако на Востоке их захватнические планы не уменьшаются. Они стремятся полностью захватить Луганскую и Донецкую области.

Российские захватчики хотят оцепить военных Операции Объединенных Сил. Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

Заметьте Враг осуществляет наращивание системы ПВО в приграничных районах

Оккупанты попытаются сковать действия ВСУ

Несмотря на отступление на севере, российские войска, по данным Генштаба, продолжат удерживать отдельные рубежи вблизи границ с Россией и Беларусью. Таким образом, оккупанты хотят сковать наши войска.

Российские захватчики продолжают ведение полномасштабной вооруженной агрессии против нашего государства. По имеющейся информации, враг намерен окружить группировку Объединенных сил и выход на административные границы Луганской и Донецкой областей,

– говорится в сообщении Генштаба.

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