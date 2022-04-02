Російські загарбники хочуть оточити військових Операції Об'єднаних Сил. Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

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Окупанти спробують скувати дії ЗСУ

Попри відступ на півночі, російські війська, за даними Генштабу, продовжать утримувати окремі рубежі неподалік кордонів з Росією та Білоруссю. Таким чином окупанти хочуть скувати наші війська.

Російські загарбники продовжують ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави. За наявною інформацією, ворог має наміри щодо оточення угрупування Об’єднаних сил і виходу на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей,

– йдеться в повідомленні Генштабу.

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