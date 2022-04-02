Оккупанты планируют наступление на Слобожанском, Донецком и Луганском направлениях

Российские захватчики совершают отступление на отдельных направлениях. Вероятно, это связано с планированием наступления в Слобожанском, Донецком и Луганском направлении.

Для наступления оккупанты активизировали работу со своими "добровольцами". Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

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Посредством отвода войск на отдельных направлениях, оккупанты хотят усилиться на Востоке. В частности, на Слобожанском, Луганском и Донецком направлениях. Захватчики планируют на этих направления наступательные действия.

За прошедшие сутки на Донецком и Луганском направлениях наши защитники отбили 9 вражеских атак, уничтожили 8 российских танков, 44 единицы бронетехники, 16 единиц автомобильной техники и 10 артиллерийских систем.

К слову, в ночном обращении президент Владимир Зеленский заявил, что впереди сложные бои, ведь ситуация на Востоке нашего государства крайне сложна.

Интересно – ночное обращение Владимира Зеленского: смотрите видео