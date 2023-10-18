Раздалась тревога и взрывы: Шольц в Израиле был вынужден покинуть самолет и лечь на аэродром

Вечером 17 октября канцлер Германии Олаф Шольц планировал покинуть Тель-Авив на правительственном самолете. Однако ему помешала тревога и заставила политика лечь на аэродром, чтобы уберечься от атаки ХАМАС на Израиль.

Олаф Шольц прибыл в Израиль для переговоров с премьер-министром и президентом по предотвращению дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Также канцлер планировал встретиться с родственниками граждан Германии, которых захватили в плен боевики ХАМАС.

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Детали неудачного вылета Шольца

Незадолго до вылета Олафа Шольца из аэропорта имени Бен-Гуриона в Израиле объявили воздушную тревогу из-за атак ХАМАС. Канцлер уже сел на борт правительственного самолета, однако вместе с командой был вынужден покинуть его.

Сразу после этого на опубликованном видео видны яркие огни в небе и слышны взрывы. Сообщается, что Шольц видел их своими глазами. Именно из-за угрозы ракетному удару канцлер был вынужден лечь на землю, прямо на аэродром.

Предварительно, немецкая делегация видела работу "Железного купола", отражавшего атаку ХАМАС. После этого борт Шольца еще раз проверили и самолет вылетел из Израиля в Египет.

Тревога во время визита Шольца: смотрите видео

В это время Блинкен также был в Израиле.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во второй раз через неделю посетил Израиль с дипломатическим визитом. Ранее сообщалось, что целью приезда является "дополнительные обсуждения с израильскими официальными лицами". Однако одной из тем, вероятно, есть усиление угрозы со стороны Хезболлы.

В частности, воздушная тревога застала Энтони Блинкена во время разговора с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Политики были вынуждены направить в бункер. По словам представителя Госдепа, тревога продолжалась 5 минут, после чего переговоры возобновились.

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