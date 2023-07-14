"Поддерживаю вступление Украины в НАТО, то есть": с Шольцем случился эпический курьез
Источник:DER SPIEGEL
С Олафом Шольцем во время летней пресс-конференции в Берлине произошел курьезный случай. Канцлер Германии перепутал Украину и Швецию.
Во время пресс-конференции Шольц комментировал расширение Альянса. При этом он перепутал страны.
Обратите внимание Германия предоставляет Украине дополнительные Patriot и ракеты к ним.
Я поддерживаю вступление Украины в НАТО… то есть вступление Швеции в НАТО,
– заявил Шольц.
Что Шольц говорит о вступлении Украины в НАТО
Олаф Шольц, комментируя будущее Украины в НАТО, отметил, что неизменным условием для вступления нашей страны в Альянс является завершение войны с Россией. Канцлер Германии отметил: его мнение разделяют еще несколько государств, которые входят в НАТО.
Также Шольц добавил: Германия принадлежит к ключевым странам, которые по состоянию на 2023 год должны проработать все гарантии безопасности для нашего государства.
"Несмотря на эти оговорки, говорить о вступлении Украины в НАТО можно только после прекращения всех территориальных споров. Это обязательное условие", – подчеркнул канцлер.