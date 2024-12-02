Олаф Шольц внезапно прибыл в Киев: какова цель его визита

Вопрос о передаче Украине от Германии ракет TAURUS завис. Шольц понимает, что пауза в помощи ВСУ негативно влияет на его имидж. Вероятно, что накануне выборов он решил добавить себе политических баллов и приехал в Киев.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, отметив, что визит Шольца – это возможность продемонстрировать, что Германия не отходит от Украины и готова помогать.

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Пиар для канцлера Германии

Германия, как отметил эксперт, остается основной экономикой Европейского Союза и ее возглавляет Шольц.

Думаю, что после звонка к Путину надо было определенным образом для баланса сделать ход в другую сторону для демонстрации лучших отношений с Украиной. Поэтому этот визит состоялся,

– озвучил Ус.

Эксперт напомнил, что Шольц был с визитом в Украине в 2022 году, а весь 2023 и 2024 – нет, а дальше выборы в Германии. По мнению Уса, ему нужно получить определенный пиар по украинскому вопросу, потому что оппозиция может перехватить у него "украинскую карту".

Что показывают визиты европейских политиков в Киев

Накануне в украинских СМИ была информация, что центр Киева 2 ноября будет перекрыт. Это был намек на приезд важного гостя.

1 декабря прибыла делегация новоизбранного состава Европейской комиссии, в частности верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, комиссар по расширению Марта Кос, президент Евросовета Антониу Кошта. На следующий день приехал глава крупнейшей экономики ЕС – Шольц.

Из-за опасений того, что США могут уменьшить помощь Украине, по словам Уса, есть ожидания, что Европейский Союз теперь начнет играть более серьезную роль в поддержке ВСУ.

Эти визиты в первые 2 дня декабря как раз демонстрируют тот факт, что Европа с Украиной будет! И если Украине некоторые скажут, что на фоне того, что США не будут помогать, ей надо сдавать свои позиции, она может ответить, что теперь усилят ее поддержку страны ЕС,

– подчеркнул Ус.

К тому же есть постоянное взаимодействие украинского правительства с представителями Южной Кореи. Поэтому, если США действительно снизят уровень взаимодействия с Украиной, то он может повыситься благодаря ЕС, Японии и Южной Кореи. Украина, в чем уверен эксперт, наедине не останется.