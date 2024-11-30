Шольц заявил, что нельзя играть в "русскую рулетку" на фоне идеи ультиматума Путину по Taurus

Канцлер Германии Олаф Шольц в очередной раз раскритиковал идею ультиматума российскому диктатору Владимиру Путину по Taurus. Он советует быть осторожным относительно заявлений о возможных поставках дальнобойных ракет Украине.

Так немецкий канцлер на партийной конференции в Берлине отреагировал на предложения главы оппозиционного ХДС Фридриха Мерца. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.

Смотрите также Осторожная политика Шольца: почему Германия воздерживается от передачи ракет Taurus

Что заявил Шольц относительно Taurus

Как сказал Олаф Шольц, Фридрих Мерц стремится поставить России, которая имеет ядерное оружие, ультиматум относительно возможных поставок дальнобойных ракет Taurus Украине. Немецкий канцлер вновь выразил очередные опасения относительно безопасности Берлина в случае осуществления подобного шага в сторону Москвы.

Я могу только сказать: будьте осторожны! Нельзя играть в российскую рулетку с безопасностью Германии,

– заявил он.

По его словам, в вопросах, касающихся войны и мира, нужна холодная голова. От себя немецкий канцлер добавил, что остается "твердым и уравновешенным", и граждане его государства могут на это рассчитывать.

Напомним, ранее кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц заявил, что его страна делает недостаточно для помощи Украине. По мнению Мерца, ситуация на фронте сейчас очень нестабильная. Поэтому Мерц готов поставить Путину ультиматум в отношении Taurus, если он станет новым канцлером Германии.