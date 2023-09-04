"Жду мемы": Шольц опубликовал первое фото после того, как упал на пробежке

Олаф Шольц 2 сентября упал во время пробежки. Он опубликовал первое фото после инцидента и заявил, что "ждет мемы".

Соответствующее сообщение канцлер Германии опубликовал 4 сентября. Перед этим инцидент подтвердила представительница германского канцлера.

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Шольц показал фото после пробежки

Я с нетерпением жду мемы. Спасибо за хорошие пожелания, выглядеть еще хуже, чем есть!

– написал 65-летний канцлер Германии.

К сообщению он добавил фотографию, на которой видны повреждения лица в результате падения в субботу, 2 сентября.



Шольц травмировался на пробежке / Фото с инстаграма немецкого канцлера

Что известно об инциденте с Шольцом

Немецкий канцлер во время пробежки в субботу, 2 сентября, упал и получил синяки на лице. Представительница немецкого канцлера пояснила, что из-за инцидента Шольц отменил свои встречи в Гессене, которые были запланированы на воскресенье, 3 сентября.

Известно, что в городе Бад-Гомбурге, расположенном на земле Гессен, Олаф Шольц должен помочь провести агитацию за кандидатов, баллотирующихся от его Социал-демократической партии (СДПГ) на выборах в парламент земли Гессен 8 октября.

Из-за травмы Шольца главный кандидат от Гессена министерша внутренних дел Нэнси Фезер, которая хотела бы стать премьер-министром земли, начнет свою кампанию, как и планировала. В старте кампании также планировал принять участие министр обороны Борис Писториус.

Руководитель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман заявила, что единственным человеком, который блокирует передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, является Олаф Шольц.