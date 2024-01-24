Преодолели 600 километров пешком: в ГУР рассказали об операции по уничтожению Ту-22М3 в России

В ГУР МО впервые рассказали об одной из своих успешных операций в тылу врага. Речь идет об уничтожении вражеских самолетов Ту-22М3.

Эту задачу организовал один из командиров разведки Олег Бабий. Однако для самого командира, прикрывавшего уход своих, оно оказалось последним.

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Олег Бабий участвовал в операции по уничтожению Ту-22М3 в России

В ГУР рассказали, что группа Бабия получила сверхважную задачу – остановить многочисленные авиаудары по мирным городам Украины, и в конце концов эту задачу выполнили. В последнем бою его подразделение командира обезвредило три вражеских самолета ТУ-22МЗ, которые регулярно бомбили Украину.

Чтобы уничтожить российские бомбардировщики, украинские разведчики преодолели пешком более 600 километров по территории противника,

– рассказали в разведке.

Представители ведомства отметили, что эта задача значительно нарушила планы военно-политического руководства России по нанесению ракетных ударов по территории Украины и фактически полностью дестабилизировала работу аэродромов и пунктов базирования дальней авиации.

По данным ГУР, пробравшись в глубокий тыл противника, задание разведчики выполнили – уничтожили российский бомбардировщик ТУ-22М3 и еще два вывели из строя. Однако и сами понесли непоправимые потери.

"Возвращаясь на подконтрольную Украине территорию, разведывательная группа полковника Олега Бабия попала в засаду и вступила в неравный бой с российскими захватчиками", – сказали в ведомстве.

В ГУР подчеркнули, что в этом бою, 30 августа 2023 года, прикрывая уход своих боевых собратьев, украинский разведчик подполковник Олег Бабий получил смертельное ранение и погиб.

За свой героический подвиг Олег Бабий награжден званием Героя Украины с присвоением ордена "Золотая звезда". Посмертно,

– заметили в разведке.

Там также подчеркнули, что полковник Бабий был разведчиком, который с начала войны активно участвовал в уничтожении российских оккупационных войск, в частности организовывал и осуществлял спецоперации на временно оккупированных территориях Украины и на территории противника.

"На его счету – девять успешных разведывательных выходов в тыл противника, двенадцать специальных мер по организации и обеспечению движения сопротивления на ВТО Украины и в тылу противника. Выявление до 70 важных стратегических объектов противника", – заявили в ведомстве.

У Героя осталась жена и двое маленьких детей. Младшей дочери на время смерти отца исполнилось всего год.

В Киеве в честь Бабия открыли мемориальную доску

Жена погибшего героя Юлия Бабий рассказала, узнавшая о гибели мужчины 31 августа 2023 года, а 1 сентября собиралась вести нашего старшего сына в первый класс.

Я понимала, что это очень важный день в жизни нашего сына поэтому не могла его затмить такими новостями. В то же время мысли, что ни он, ни младшая дочь, которой тогда исполнилось всего один год, никогда больше не будут знать отца – не давали покоя,

– рассказала она.

Женщина отметила, что откуда принимала тогда силы, до сих пор не может понять. Но призналась, что должна была быть сильной, ведь обещала мужу держаться ради детей.

Она подчеркнула, что привыкла быть женой военного, знала, что каждая его задача – смертельный риск. И когда 24 февраля 2022 года Россия начала широкомасштабную войну против Украины, Юлия поняла, что ее муж, не будет сидеть сложа руки, а будет делать все, чтобы остановить нашествие, даже ценой собственной жизни.

Чтобы знать, что с мужчиной все хорошо, женщина договорилась с его собратьями обмениваться специальными символами.

"Так и делали все время, если Олег не писал, то его собратья. Когда 31 августа 2023 мне не написали, а позвонили – сразу поняла, что что-то не так", – сказала Юлия.

Она также подчеркнула, что долго не могла унести тело мужчины. А когда это удалось сделать, то похороны пришлись на Покров.

Кроме того, женщина также благодарна Президенту Украины, за искренние слова их сыну, которые на самом деле больше всего подбодрили мальчика. Ведь о гибели отца Артем узнал накануне вручения "Звезды Героя".

Он сказал: "Ну, если Президент – самый уважаемый человек в государстве сказал, что папа Герой, то так оно и есть. Следовательно, папа сделал то, что должен сделать для Украины",

– сказала Юлия.

Уже 22 января 2024 года во Львове, на фасаде школы, где учился, Герой, где услышал первый и последний звонок, установили мемориальную доску.

Во Львове открыли доску в честь Олега Бабия / Фото ГУР МО

На этом мероприятии присутствовала жена и дети погибшего разведчика. Также к открытию доски присоединились и другие знакомые и близкие, чтобы почтить героизм павшего полковника.