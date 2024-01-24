Це завдання організував один із командирів розвідки Олег Бабій. Однак для самого командира, який прикривав відхід своїх, воно виявилося останнім.

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Олег Бабій брав участь в операції зі знищення Ту-22М3 у Росії

В ГУР розповіли, що група Бабія отримала надважливе завдання – зупинити численні авіаудари по мирних містах України, і зрештою це завдання виконали. В останньому бою його підрозділ командира знешкодив три ворожі літаки ТУ-22МЗ, які регулярно бомбардували Україну.

Щоб знищити російські бомбардувальники, українські розвідники подолали пішки понад 600 кілометрів територією противника,

– розповіли у розвідці.

Представники відомства зауважили, що це завдання значно порушило плани військово-політичного керівництва Росії щодо завдання ракетних ударів по території України й фактично повністю дестабілізувало роботу аеродромів і пунктів базування дальньої авіації.

За даними ГУР, пробравшись у глибокий тил противника, завдання розвідники виконали – знищили російський бомбардувальник ТУ-22М3 та ще два вивели з ладу. Однак і самі зазнали непоправних втрат.

"Повертаючись на підконтрольну Україні територію, розвідувальна група полковника Олега Бабія потрапила у засідку та вступила в нерівний бій з російськими загарбниками", – сказали у відомстві.

У ГУР підкреслили, що в цьому бою, 30 серпня 2023 року, прикриваючи відхід своїх бойових побратимів, український розвідник підполковник Олег Бабій зазнав смертельного поранення та загинув.

За свій героїчний подвиг, Олег Бабій нагороджений званням Героя України з присвоєнням ордену "Золота зірка". Посмертно,

– зауважили в розвідці.

Там також підкреслили, що полковник Бабій був розвідником, який від початку війни брав активну участь у знищенні російських окупаційних військ, зокрема організовував і здійснював спецоперації на тимчасово окупованих територіях України й на території противника.

"На його рахунку – дев'ять успішних розвідувальних виходів у тил противника, дванадцять спеціальних заходів з організації та забезпечення руху опору на ТОТ України та в тилу противника. Виявлення до 70 важливих стратегічних об'єктів противника", – заявили у відомстві.

У Героя залишилася дружина та двоє маленьких дітей. Молодшій донечці на час смерті батька виповнилося лише рік.

У Києві на честь Бабія відкрили меморіальну дошку

Дружина загиблого героя Юлія Бабій розповіла, що дізналася про загибель чоловіка 31 серпня 2023 року, а 1 вересня збиралася вести нашого старшого сина у перший клас.

Я розуміла, що це надважливий день у житті нашого сина тому не могла його затьмарити такими новинами. Водночас думки, що ні він, ні молодша доня, якій тоді виповнилося лише один рік, ніколи більше не знатимуть батька – не давали спокою,

– розповіла вона.

Жінка зазначила, що звідки брала тоді сили, досі не може зрозуміти. Але зізналася, що мусила бути сильною, адже обіцяла чоловікові триматися заради дітей.

Вона наголосила, що звикла бути дружиною військового, знала, що кожне його завдання – смертельний ризик. І коли 24 лютого 2022 Росія розпочала широкомасштабну війну проти України, Юлія зрозуміла, що її чоловік, не сидітиме склавши руки, а робитиме все, щоб зупинити навалу, навіть ціною власного життя.

Щоб знати, що з чоловіком усе добре жінка домовилася з його побратимами обмінюватися спеціальними символами.

"Так і робили увесь час, якщо Олег не писав, то його побратими. Коли 31 серпня 2023 року мені не написали, а подзвонили – одразу зрозуміла, що щось не так", – сказала Юлія.

Вона також наголосила, що довго не могла забрати тіло чоловіка. А коли це вдалося зробити, то похорони припали на Покрову.

Крім того, жінка також вдячна Президентові України, за щирі слова їхньому сину, які насправді найбільше з усього підбадьорили хлопчика. Адже про загибель батька Артем дізнався напередодні вручення "Зірки Героя".

Він сказав: "Ну, якщо Президент – найповажніша людина в державі сказав, що татко Герой, то так воно і є. Отже, татко зробив те, що мав зробити для України",

– сказала Юлія.

Уже 22 січня 2024 року у Львові, на фасаді школи де навчався, Герой, де почув перший та останній дзвінок, встановили меморіальну дошку.

У Львові відкрили дошку на честь Олега Бабія / Фото ГУР МО

На цьому урочистому заході була присутня дружина та діти загиблого розвідника. Також до відкриття дошки долучилися й інші знайомі та близькі, щоб вшанувати героїзм полеглого полковника.