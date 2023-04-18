Погиб Олег Барна: биография и громкие моменты политической карьеры

Бывший депутат Олег Барна погиб в бою на фронте 17 апреля – в канун своего Дня рождения. Сегодня, 18 апреля, ему должно было исполниться 56 лет.

О гибели эксдепутата сообщил офицер по связям с общественностью 68-й отдельной бригады, где он служил. Однако его тело еще не эвакуировали с поля боя, поэтому официально погибшим его не считают. 24 Канал публикует биографию Олега Барны и вспоминает самые яркие моменты его политической карьеры.

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Олег Барна родился 18 апреля 1967 в селе Нагирянцы Чертковского района Тернопольской области.

Окончил Нагирянскую начальную школу (1977), Ягильницкую среднюю школу (1984), физико-математический факультет Тернопольского педагогического института (1991). Получил специальность менеджера системы образования (1995) и юриста (2008).

Политическая карьера Барны

В 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9 созыва по 167 округу (Тернопольская область) от партии "Европейская Солидарность" как беспартийный.

Народный депутат 8-го созыва. Выбран в 2014 году от Блока Петра Порошенко по избирательному округу №167 (Тернопольская область). Председатель подкомитета по вопросам контроля за соблюдением законодательства в сфере предотвращения и противодействия коррупции юридическими лицами Комитета Верховной Рады Украины по предотвращению и противодействию коррупции.

Во втором туре президентских выборов 2004 года был координатором, а во втором туре – руководителем Чугуевского районного штаба Виктора Ющенко в Харьковской области. В 2002 году на выборах в Верховную Раду возглавлял окружной штаб БЮТ.

В 2002 – 2010 годах был Нагирянским поселковым головой (Чертковский район Тернопольской области).

В 2000 году был активистом акции "Украина без Кучмы" и баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец на довыборах по 167 округу (Тернопольская область), затем снял свою кандидатуру в пользу Сергея Жижко.

Барна занимался правозащитной деятельностью с 1996 года. В октябре 1990 участвовал в "Революции на граните".

Громкие факты со времен депутатства Барны

11 декабря 2015 во время выступления в Верховной Раде премьер-министра Украины Арсения Яценюка Барна вручил ему розы, а затем пытался вынести с трибуны. За это депутат временно исключался из фракции БПП.



Барна выносит Яценюка из Рады / Фото УНИАН

Выступая на трибуне 14 января 2015 года, он назвал президента России Владимира Путина х**лом. Бывший нардеп тогда сказал, что президент России развязал в Украине полноценную войну, которую нельзя называть АТО.

В октябре 2018 года нецензурно высказался в адрес журналиста после вопроса о кнопкодавстве.

В декабре 2018 года в прямом эфире телеканала "Рада" подрался с народным депутатом Юрием Левченко.

Фигурировал по нескольким уголовным делам по факту нанесения им телесных повреждений. Прокуратура в 2008 году обвиняла Барну в служебном подлоге, превышении власти и служебных полномочий.

Барна был активным участником Евромайдана в Чортковском районе и Киеве. В частности, депутат получил ранение в голову и выбитое правое плечо во время противостояний 18 февраля 2014 года в Мариинском парке.



Олег Барна во время Революции Достоинства / Фото Николая Василечка

Участие в войне

В июле 2014 года добровольцем пошел в ВСУ в зону АТО, боец 128-й отдельной горно-пехотной бригады, командир минометного расчета (псевдо "Дядя Олег").

А с началом полномасштабного вторжения ушел добровольцем в военкомат, с 25 февраля уже был зачислен на должность командира гранатометного отделения.



Барна с собратьями на огневой позиции под Дебальцево / Фото Логос Украина

Семья

Женат, жена Барна Ольга Васильевна – кандидат наук, доцент, преподаватель университета. Супруги воспитывали двух сыновей.

Младший брат Степан Барна – председатель Тернопольской ОГА (2015-2019), бывший народный депутат от БПП.



Олег Барна с женой и сыновьями / Фото из соцсетей эксдепутата