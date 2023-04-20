В бою и как герой: Геращенко рассказала, где погиб экс-нардеп Барна
Источник:Ирина Геращенко
17 апреля на фронте погиб бывший депутат Олег Барна. Он отдал свою жизнь вблизи Угледара.
Прощание с Олегом Барной состоится 21 апреля в Киеве. В 11:00 – служба в Михайловском соборе, а в 12:00 – на Майдане.
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Где погиб экс-нардеп Барна
Нардеп Ирина Геращенко рассказала, что Олег Барна получил свое первое ранение 18 февраля 2014 года на Майдане. Весной того же года он ушел добровольцем в АТО, но позже был ранен.
В феврале экс-депутат вернулся в ряды ВСУ и служил в пехоте. Барна вошел в штурмовую роту, но погиб в бою с российскими оккупантами под Угледаром.
Друзья, коллеги, собратья, все, кто знал Олега как очень искреннего и доброго человека, настоящего патриота и украинца, приходите завтра отдать последнее уважение,
– подчеркнула Геращенко.
Военный Евгений Назаренко отметил, что Барна погиб как герой. Он один из первых пошел штурмовать вражеские позиции. Также экс-нардеп вел сражение с врагом на расстоянии метра и убил много оккупантов.
"Погиб, получив пулевое в шею. Он контроверсионная фигура, но погиб как герой. Мы взяли эту позицию. Но Олег Барна остался в ней навечно", – добавил Назаренко.
Олег Барна погиб под Угледаром / фото Евгения Назаренко
Олег Барна: краткая биография
- В 2019 году баллотировался в Верховную Раду 9 созыва по 167 округу (Тернопольская область) от партии "Европейская Солидарность" как беспартийный.
- Народный депутат 8-го созыва. Выбран в 2014 году от Блока Петра Порошенко по избирательному округу №167 (Тернопольская область).
- Барна занимался правозащитной деятельностью с 1996 года. В октябре 1990 участвовал в "Революции на граните".
- Получил ранение в голову и выбитое правое плечо во время противостояния 18 февраля 2014 года в Мариинском парке.
- В июле 2014 года добровольцем пошел в ВСУ в зону АТО, боец 128-й отдельной горнопехотной бригады, командир минометного расчета (псевдо "Дядя Олег").