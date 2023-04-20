В бою и как герой: Геращенко рассказала, где погиб экс-нардеп Барна

17 апреля на фронте погиб бывший депутат Олег Барна. Он отдал свою жизнь вблизи Угледара.

Прощание с Олегом Барной состоится 21 апреля в Киеве. В 11:00 – служба в Михайловском соборе, а в 12:00 – на Майдане.

К теме Умер Олег Барна: биография и громкие моменты политической карьеры

Где погиб экс-нардеп Барна

Нардеп Ирина Геращенко рассказала, что Олег Барна получил свое первое ранение 18 февраля 2014 года на Майдане. Весной того же года он ушел добровольцем в АТО, но позже был ранен.

В феврале экс-депутат вернулся в ряды ВСУ и служил в пехоте. Барна вошел в штурмовую роту, но погиб в бою с российскими оккупантами под Угледаром.

Друзья, коллеги, собратья, все, кто знал Олега как очень искреннего и доброго человека, настоящего патриота и украинца, приходите завтра отдать последнее уважение,

– подчеркнула Геращенко.

Военный Евгений Назаренко отметил, что Барна погиб как герой. Он один из первых пошел штурмовать вражеские позиции. Также экс-нардеп вел сражение с врагом на расстоянии метра и убил много оккупантов.

"Погиб, получив пулевое в шею. Он контроверсионная фигура, но погиб как герой. Мы взяли эту позицию. Но Олег Барна остался в ней навечно", – добавил Назаренко.



Олег Барна погиб под Угледаром / фото Евгения Назаренко

Олег Барна: краткая биография