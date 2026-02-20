Главный психиатр ВСУ отмыл почти миллион долларов: СБУ сообщила ему новое подозрение

СБУ сообщила подозрение главному психиатру Вооруженных Сил Украины. Хотя фамилия в посте не указана, судя по всему, речь про Олега Друзя.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины. Следует сказать, что Друзь уже попадал в поле зрения правоохранителей.

Что известно об отмывании средств главным психиатром ВСУ?

В Службе информируют: чиновник, который одновременно является начальником психиатрической клиники, получил почти миллион долларов США теневой "прибыли".

Сейчас дополнительно установлено, что фигурант легализовал эти деньги через приобретение элитной недвижимости и авто премиум-класса, которые оформлял на близких родственников. Установлено, что среди таких "активов" – квартира в новостройке на побережье Одессы, оформленная на дочь чиновника, а еще коттедж под Киевом, который он "записал" на своего пасынка. Также он оформил на своих детей три авто марки БМВ (в частности модели Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 и 2024 годов выпуска,

– сказано в заметке.

Поэтому следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по статье о легализации (отмывании) имущества, полученного преступным путем, совершенное организованной группой.

Друзю грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Что это за должность – главный психиатр ВСУ?

Это начальник Клиники психиатрии военного госпиталя и главный психиатр Минобороны.

В чем ранее обвиняли Друзя?

21 января 2025 года сотрудники Службы безопасности Украины при содействии министра обороны и Главнокомандующего ВСУ задержали главного психиатра Вооруженных сил, который является заместителем председателя Центральной ВВК и решает вопрос о пригодности военных к прохождению службы.

Тогда говорилось, что Друзь в течение 2022 – 2024 годов приобрел много квартир и машин. Имущество он оформил на свою жену, дочь, сыновей и других посторонних лиц.

О коррупции в Главном военном клиническом госпитале говорили и раньше

В середине февраля стало известно, что на медицинские должности устраивали людей, далеких от медицины. Действовала целая схема по фиктивному трудоустройству.