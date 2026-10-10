Военная группировка "Юг" получила нового командующего

В украинской армии произошла смена руководства одной из военных группировок. Нового командующего назначили на временную должность по принципу ротации.

Генерал-майор Михаил Сидоренко покидает пост командующего группировкой войск "Юг", а новым руководителем стал бригадный генерал Олег Гончарук. Об этом пресс-секретарь группировки войск "Юг" Максим Кравчук сообщил в комментарии "Украинской правде".

Подробности кадровых изменений

Кравчук отметил, что состоялась плановая смена командующего группировкой войск.

Это временная должность, и назначение на нее, а также пребывание на ней носят временный характер на основе ротации.

На должность командующего УВ назначен бригадный генерал Олег Гончарук. Его штатная должность – начальник штаба оперативного командования "Юг".

Гончарук – Герой Украины, был командиром 128-й бригады и заместителем действующего главнокомандующего Михаила Драпатого в ОТУ "Луганск".

В то же время Сидоренко остается на должности командующего оперативным командованием "Юг".

Напомним, что в сентябре должность командующего группировкой войск "Восток" покинул генерал-майор Виктор Николюк. Тогда же стало известно, что 11-й корпус Сухопутных войск возглавил полковник Эмиль Ишкулов.