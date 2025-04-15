Что известно о Григорове – нового начальника Сумской ОГА

Сумская область получит нового руководителя. Кабинет Министров 15 апреля согласовал кандидатуру Олега Григорова на должность начальника Сумской областной военной администрации.

24 Канал рассказывает, что известно об Олеге Григорове.

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Кто такой Олег Григоров

Олег Григоров – генерал полиции третьего ранга, кадровый силовик с многолетним опытом в структурах Нацполиции. С 2021 года он возглавлял Главное управление Национальной полиции в Луганской области. До этого был заместителем начальника ГУНП в Запорожской области, а еще раньше – в Сумской области.

В августе 2024 года президент предоставил Григорову специальное звание генерала полиции третьего ранга. Именно на Луганщине, в условиях боевых действий, он активно координировал работу полиции на прифронтовых территориях.

Имущество и доходы

В январе 2025 года Григоров подал электронную декларацию как кандидат на государственную должность. Согласно документу, в совместной собственности с Людмилой Григоровой ему принадлежит квартира в Сумах, которой безвозмездно пользуется жена Ирина. Еще одна квартира, расположена в Киеве, находится в совместной собственности с Алексеем Сачко. Прописан Григоров официально в Запорожье – в служебном жилье университета "Запорожская политехника".

Семья Григоровых имеет два автомобиля: Mazda CX-5 2021 года, стоимостью 941,2 тысячи гривен, записана на жену, а Audi Q7 2016 года за 980 тысяч гривен – на самого Олега Григорова.

В течение 2024 года Григоров получил 845,2 тысячи гривен заработной платы в полиции Луганщины, еще 473,7 тысячи гривен – как денежное обеспечение от Нацполиции. Его жена, которая работает в Нацполиции Сумщины, задекларировала почти 511 тысяч гривен зарплаты.

У семьи – 1 447 000 гривен наличных. Кроме того, Олег Григоров хранит около 32 тысяч гривен на банковских счетах, а его жена – еще почти 90 тысяч гривен.