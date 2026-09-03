2 сентября президент Зеленский неожиданно уволил одного из высокопоставленных чиновников СБУ. Речь идет об Олеге Храмове.

Соответствующий указ появился на сайте президента.

Что известно об Олеге Храмове

️Олег Храмов был уволен от должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования Службы безопасности Украины.

Он занимал эту должность с 6 марта 2023 года.

О причинах такого кадрового решения не сообщается.

В то же время оно совпало с перестрелкой между отдельными подразделениями СБУ и ГУР, которая произошла в Киеве 1 сентября. Утром 2 сентября СБУ заявила, что совместно с ГУР предотвратила подготовку теракта, который якобы организовывала ФСБ против российского оппозиционного деятеля.

Зеленский обсудил этот инцидент с генеральным прокурором Русланом Кравченко, а к установлению всех обстоятельств происшествия также присоединится Государственное бюро расследований.

Президент отметил, что по результатам расследования должны быть приняты соответствующие решения – не только об установлении обстоятельств конфликта, но и об ответственности его участников и возможных кадровых решениях.