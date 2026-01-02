Олег Иващенко стал новым начальником ГУР: биография генерал-лейтенанта
Владимир Зеленский назначил Олега Иващенко новым начальником Главного управления разведки МО Украины. Соответствующий указ обнародовали на сайте Офиса Президента 2 января 2026 года.
Что известно о новом главе ГУР МО Украины Олеге Иващенко, собрал 24 Канал.
Личная жизнь и образование Иващенко
Олег Иванович Иващенко родился 9 сентября 1969 года.
Он окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище, Национальную академию обороны Украины, Университет экономики и права. Также получил образование в Киево-Могилянской бизнес-школе.
Иващенко является кандидатом военных наук. В 2021 году ему присвоили воинское звание генерал-лейтенанта.
Военный имеет и государственные награды. Иващенко награжден орденом Даниила Галицкого и орденом Богдана Хмельницкого III степени, который он получил 31 марта 2022 года.
Военный опыт и должности
В Службе внешней разведки Украины отмечается, что Иващенко является участником боевых действий. Он проходил службу в Вооруженных силах Украины на должностях в Украине и за рубежом.
С 2015 до 2019 года Олег Иващенко был первым заместителем начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины и заместителем начальника Генштаба ВСУ по разведке.
После он занимал должность первого заместителя начальника ГУР МО Украины и был помощником Главнокомандующего ВСУ по разведке в 2019 – 2024 годах.
Президент Владимир Зеленский 26 марта 2024 года издал указ о назначении Иващенко председателем Службы внешней разведки Украины.
Через три дня он стал членом Ставки верховного главнокомандующего ВСУ. Также Олега Иващенко ввели в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Что известно о назначении руководителем ГУР?
Владимир Зеленский 2 января 2026 года предложил тогдашнему начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Генерал-лейтенант согласился, а после вышел соответствующий указ о назначении на сайте ОП.
В тот же день появился указ №7/2026 президента Зеленского о назначении Олега Иващенко начальником Главного управления разведки Минобороны Украины.
Что предшествовало?
Ранее Зеленский сообщал, что со 2 января Олег Иващенко продолжит служить Украине и "выполнять задачи по ограничению российского военного потенциала на позиции военной разведки государства".
24 Каналу объяснили в Офисе Президента, что тогда речь шла о намерении назначить Иващенко начальником ГУР. В то же время отметили, что предусмотрено много процедур и подготовка соответствующих указов.