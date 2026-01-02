Олег Иващенко стал новым начальником ГУР: биография генерал-лейтенанта

Владимир Зеленский назначил Олега Иващенко новым начальником Главного управления разведки МО Украины. Соответствующий указ обнародовали на сайте Офиса Президента 2 января 2026 года.

Что известно о новом главе ГУР МО Украины Олеге Иващенко, собрал 24 Канал.

Личная жизнь и образование Иващенко

Олег Иванович Иващенко родился 9 сентября 1969 года.

Он окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище, Национальную академию обороны Украины, Университет экономики и права. Также получил образование в Киево-Могилянской бизнес-школе.

Иващенко является кандидатом военных наук. В 2021 году ему присвоили воинское звание генерал-лейтенанта.

Военный имеет и государственные награды. Иващенко награжден орденом Даниила Галицкого и орденом Богдана Хмельницкого III степени, который он получил 31 марта 2022 года.

Военный опыт и должности

В Службе внешней разведки Украины отмечается, что Иващенко является участником боевых действий. Он проходил службу в Вооруженных силах Украины на должностях в Украине и за рубежом.

С 2015 до 2019 года Олег Иващенко был первым заместителем начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины и заместителем начальника Генштаба ВСУ по разведке.

После он занимал должность первого заместителя начальника ГУР МО Украины и был помощником Главнокомандующего ВСУ по разведке в 2019 – 2024 годах.

Президент Владимир Зеленский 26 марта 2024 года издал указ о назначении Иващенко председателем Службы внешней разведки Украины.

Через три дня он стал членом Ставки верховного главнокомандующего ВСУ. Также Олега Иващенко ввели в состав Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Что известно о назначении руководителем ГУР?

Владимир Зеленский 2 января 2026 года предложил тогдашнему начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову возглавить Офис Президента. Генерал-лейтенант согласился, а после вышел соответствующий указ о назначении на сайте ОП.

В тот же день появился указ №7/2026 президента Зеленского о назначении Олега Иващенко начальником Главного управления разведки Минобороны Украины.

