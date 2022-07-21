Новым генпрокурором может стать глава прокуратуры Киева Олег Кипер, – СМИ

На должность генерального прокурора рассматривают и Олега Кипера – прокурора Киева и бывшего внештатного советника главы Офиса президента.

О том, что Кипера рассматривают в должность генпрокурора, журналистам рассказали источники в команде президента.

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Что известно об Олеге Кипере

В общем, Олег Кипер начал работать в органах прокуратуры в 2001 году. Он занимал должности следователя Котовской межрайонной прокуратуры Одесской области, прокурора прокуратуры Одесской области, прокурора отдела Генеральной прокуратуры, начальника управления прокуратуры Ивано-Франковской области, заместителя прокурора Ивано-Франковской области, начальника управления отдела Генпрокуратуры.

9 июня 2020 года генпрокурор Ирина Венедиктова назначила Кипера на должность заместителя прокурора Киева.

Во времена Януковича Кипер был заместителем начальника Главного следственного управления ГПУ, куда его назначил тогдашний генпрокурор Виктор Пшонка.

24 октября 2014 года Кипер был люстрирован – он попал в список лиц, которым запрещено работать в органах государственной власти до 2024 года. Но в сентябре 2019 года Окружной административный суд Киева вернул ему должность старшего прокурора Главного управления надзора, назвав его люстрацию безосновательной. Суд не установил причастность Кипера к узурпации власти Виктором Януковичем.

Кипер имеет тесную связь с Ермаком

До назначения на должность прокурора Киева Кипер был внештатным советником главы ОПУ Андрея Ермака.

Симоненко близок в первую очередь Татарову. А вот Кипер – напрямую в хороших отношениях с Андреем Борисовичем (Ермаком – ред.). Плюс, в отличие от Симоненко, под Кипера будет легче найти голоса в парламенте,

– сказал источник издания.

СМИ также сообщали, что у супругов Олега Кипера и Сергея Кизя (бывшего заместителя генпрокурора Юрия Луценко) есть совместный бизнес, а Кизь ездит на машине Кипера (BMW X5 2010 года).

Напомним, 19 июля президент Владимир Зеленский подписал указ об освобождении Ирины Венедиктовой от должности генпрокурора. Ранее за увольнение Венедиктовой проголосовала Верховная Рада.

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