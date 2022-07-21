Про те, що Кіпера розглядають на посаду генпрокурора, журналістам розповіли джерела у команді президента.

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Що відомо про Олега Кіпера

Загалом Олег Кіпер почав працювати в органах прокуратури у 2001 році. Він обіймав посади слідчого Котовської міжрайонної прокуратури Одеської області, прокурора відділу прокуратури Одеської області, прокурора відділу Генеральної прокуратури, начальника управління прокуратури Івано-Франківської області, заступника прокурора Івано-Франківської області, начальника управління відділу Генпрокуратури.

9 червня 2020 року генпрокурорка Ірина Венедіктова призначила Кіпера на посаду заступника прокурора Києва.

За часів Януковича Кіпер був заступником начальника Головного слідчого управління ГПУ, куди його призначив тодішній генпрокурор Віктор Пшонка.

24 жовтня 2014 року Кіпера було люстровано – він потрапив до списку осіб, яким заборонено працювати в органах державної влади до 2024 року. Але у вересні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва повернув йому посаду старшого прокурора Головного управління нагляду, назвавши його люстрацію безпідставною. Суд не встановив причетність Кіпера до узурпації влади Віктором Януковичем.

Кіпер має тісний зв'язок з Єрмаком

До призначення на посаду прокурора Києва Кіпер був позаштатним радником голови ОПУ Андрія Єрмака.

Симоненко близький в першу чергу до Татарова. А от Кіпер – напряму в хороших стосунках з Андрієм Борисовичем (Єрмаком – ред.). Плюс, на відміну від Симоненка, під Кіпера буде легше знайти голоси в парламенті,

– сказало джерело видання.

ЗМІ також повідомляли, що дружини Олега Кіпера та Сергія Кізя (колишній заступник генпрокурора Юрія Луценка) мають спільний бізнес, а Кізь їздить на машині Кіпера (BMW X5 2010 року).

Нагадаємо, 19 липня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Венедіктової з посади генпрокурора. Раніше за звільнення Венедіктової проголосувала Верховна Рада.

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