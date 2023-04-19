Олег был душой подразделения, верным напарником и другом и навсегда Героем Украины. У защитника остались родители, жена и дети.

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Что известно о погибшем воине

Олег Койляк погиб 17 апреля во время выполнения боевого задания вблизи Угледара.

Отважный воин, смелый, опытный, кто первым заходил и последним выходил из задания. Олег был душой нашего подразделения, моим верным напарником и другом и навсегда Героем Украины. Боль, которую не описать словами. Непоправимая потеря для Украины. Он был достойным сыном своей страны,

– рассказал командир пулеметного взвода 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Назарий Кишак.

По его словам, на Олега всегда можно было положиться как в работе, службе, так и в дружбе по жизни.

Кошак выразил искренние соболезнования родителям, жене, детям и родным погибшего Героя.

"Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Пусть доброе и светлое воспоминание об Олеге станет сильнее смерти и останется в памяти родных, собратьев, коллег – всех, кто знал его, любил и чтил", – добавил Кишак.



Олег Койляк погиб 17 апреля / фото Назарий Кишак

24 Канал выражает соболезнования всем родным и близким погибшего воина.

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