Олег был душой подразделения, верным напарником и другом и навсегда Героем Украины. У защитника остались родители, жена и дети.
Важно Накануне своего дня рождения: на фронте погиб военный и экс-нардеп Олег Барна
Что известно о погибшем воине
Олег Койляк погиб 17 апреля во время выполнения боевого задания вблизи Угледара.
Отважный воин, смелый, опытный, кто первым заходил и последним выходил из задания. Олег был душой нашего подразделения, моим верным напарником и другом и навсегда Героем Украины. Боль, которую не описать словами. Непоправимая потеря для Украины. Он был достойным сыном своей страны,
– рассказал командир пулеметного взвода 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев Назарий Кишак.
По его словам, на Олега всегда можно было положиться как в работе, службе, так и в дружбе по жизни.
Кошак выразил искренние соболезнования родителям, жене, детям и родным погибшего Героя.
"Память о нем навсегда останется в наших сердцах. Пусть доброе и светлое воспоминание об Олеге станет сильнее смерти и останется в памяти родных, собратьев, коллег – всех, кто знал его, любил и чтил", – добавил Кишак.
Олег Койляк погиб 17 апреля / фото Назарий Кишак
Болезненные потери Украины
- На войне погиб Олег Барна. Он был народным депутатом Верховной Рады 8-го созыва.
- В боях за Украину погиб белорусский доброволец-мусульманин Даниил Ляшук с позывным "Моджахед". Боец был смертельно ранен на Бахмутском направлении.
- Также на фронте погиб выпускник Кременецкой академии имени Тараса Шевченко Александр Николаевич Коблюк. Ему было всего 22 года.