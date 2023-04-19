Олег був душею підрозділу, вірним напарником та другом і назавжди Героєм України. У захисника залишились батьки, дружина та діти.

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Що відомо про загиблого воїна

Олег Койляк загинув 17 квітня під час виконання бойового завдання поблизу Вугледару.

Відважний воїн, сміливий, досвідчений, хто першим заходив і останнім виходив із завдання. Олег був душею нашого підрозділу, моїм вірним напарником та другом і назавжди Героєм України. Біль, що не описати словами. Непоправна втрата для України. Він був гідним сином своєї країни,

– розповів командир кулеметного взводу 72 окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців Назарій Кішак.

За його словами, на Олега завжди можна було покластися, як у роботі, службі, так і у дружбі по життю.

Кішак висловив щирі співчуття батькам, дружині, дітям та рідним загиблого Героя.

"Памʼять про нього назавжди залишиться в наших серцях. Нехай добрий і світлий спомин про Олега стане сильнішим за смерть і залишиться в пам’яті рідних, побратимів, колег – усіх, хто знав його, любив і шанував", – додав Кішак.



Олег Койляк загинув 17 квітня / фото Назарій Кішак

24 Канал висловлює співчуття усім рідним та близьким загиблого воїна.

Болючі втрати України