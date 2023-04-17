Олександр був стрільцем-помічником гранатометника відділення частини А4240. Він загинув 13 квітня 2023 року, а 1 квітня йому виповнилося 22 роки.

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Що відомо про військового

Після проходження строкової військової служби з 2021 року Олександр продовжив служити за контрактом у лавах Збройних Сил України. Він був щирим другом, однокласником, надихав усіх до життя.

В Олександра Коблюка залишилися батьки, бабусі та дідусі, а також брат і сестра.

Редакція 24 Каналу висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олександра Коблюка.

Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці, що на Полтавщині, попрощалися з бійцем 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Артемом Березнюком. Він загинув на Донбасі.

Загинув Артем Березнюк 9 квітня 2023 року під час захисту України, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області внаслідок масованого артилерійського обстрілу з артсистеми калібром 152 міліметрів. Прикриваючи останню дорогу на Бахмут, Артем отримав поранення, несумісні з життям. Боєць кілька тижнів не дожив до свого 35-річного ювілею.

Болючі втрати для України