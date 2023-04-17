Олександр був стрільцем-помічником гранатометника відділення частини А4240. Він загинув 13 квітня 2023 року, а 1 квітня йому виповнилося 22 роки.
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Що відомо про військового
Після проходження строкової військової служби з 2021 року Олександр продовжив служити за контрактом у лавах Збройних Сил України. Він був щирим другом, однокласником, надихав усіх до життя.
В Олександра Коблюка залишилися батьки, бабусі та дідусі, а також брат і сестра.
Нагадаємо, що нещодавно у Кременчуці, що на Полтавщині, попрощалися з бійцем 1-го окремого механізованого батальйону "Вовки Да Вінчі" Артемом Березнюком. Він загинув на Донбасі.
Загинув Артем Березнюк 9 квітня 2023 року під час захисту України, виконуючи бойове завдання в районі населеного пункту Хромове Донецької області внаслідок масованого артилерійського обстрілу з артсистеми калібром 152 міліметрів. Прикриваючи останню дорогу на Бахмут, Артем отримав поранення, несумісні з життям. Боєць кілька тижнів не дожив до свого 35-річного ювілею.
Болючі втрати для України
- Під час боїв у Бахмуті загинув розвідник Артур Пашкуляк. Він мав позивний "Махно". Він брав участь в обороні Києва, а потім – в боях за Гуляйполе в Запорізькій області. Далі вже як боєць ГУР МО України вирушив обороняти Україну на один з найтяжчих напрямків – у Бахмут.
- Нещодавно стало відомо, що у боях за Україну загинув воїн ЗСУ Євген Кулєпов з Енергодара. Він воював на Бахмутському напрямку.
- У Бахмуті 7 квітня 2023 року в бою загинув студент НаУКМА Іван "Фізик" Рибитва. Захиснику було лише 19 років.