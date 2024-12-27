НАБУ взялось за одесского прокурора после расследования журналистов о его имуществе в Дубае

Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство относительно возможной недостоверной информации в декларировании бывшим заместителем прокурора Одесской области Олегом Корниловым. В основу дела взяли информацию, которую удалось расследовать журналистам проекта "Схемы".

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Что говорят в НАБУ относительно расследования в отношении Корнилова

В пресс-службе НАБУ рассказали журналистам, что сведения, обнародованные в программе журналистских расследований "Схемы" по активам, в частности, объектов недвижимости бывшего начальника управления прокуратуры Одесской области, являются предметом досудебного расследования в уголовном производстве, начатом детективами НАБУ 20 декабря.

По предварительным данным, есть признаки преступления, предусмотренных статьей Уголовного кодекса Украины о декларировании недостоверной информации.

До этого на сайте НАПК появилось сообщение о завершении проверки декларации Корнилова. В агентстве подтвердили наличие у него незадекларированной недвижимости в Дубае.

Во время проведения проверки Национальным агентством установлено, что субъект декларирования владеет недвижимостью, расположенной в Объединенных Арабских Эмиратах, что подтверждается сведениями официального земельного реестра Дубая,

– отметили в НАПК.

Кроме этого, Нацагентство также установило, что одесский экс-прокурор не указал в декларации денежные активы, доходы, корпоративные права, стоимость транспортных средств на сумму более 2 миллионов гривен. После проверки вывод НАПК направило в НАБУ.

Что известно о дубайском имуществе одесского прокурора

В расследовании "Схем", опубликованном в мае 2024 года, было обнаружено, что бывший прокурор Корнилов владеет значительными активами недвижимости стоимостью более 400 000 долларов США. К ним относятся две квартиры в башне Jumeirah Bay X1 Tower, приобретенные между 2011 и 2012 годами, а также номер в отеле Aykon City-Tower B, приобретенный в 2016 году.

Записи из Государственного реестра Дубая свидетельствуют, что Корнилов сдает эти квартиры в аренду с 2014 года и получил от этого более 100 000 долларов США дохода. Одну из квартир Корнилов продал в 2020 году, а вторую – в 2023 году, выручив от этих операций более 250 000 долларов США. По состоянию на декабрь 2024 года он сохраняет право собственности на гостиничный номер, который был приобретен за 210 000 долларов США.

На вопрос журналистов о недвижимости в Дубае, сам Корнилов заявил, что у него "нет квартир там", а потом положил трубку и не отвечал на дальнейшие звонки журналистов.

Олег Корнилов был заместителем главного прокурора Одесской области, затем перешел на должность заместителя начальника следственного управления областной прокуратуры, а еще позже стал и руководителем подразделения. В 2014 году, после Революции достоинства, был люстрирован – его уволили с должности в соответствии с законом "Об очищении власти".

После этого Корнилов подал иск в Одесский окружной административный суд на прокуратуру, чтобы его восстановили на работе с выплатой зарплаты за период "вынужденного прогула" и сняли 10-летний запрет занимать должности.

В 2020 году Одесский окружной административный суд вынес решение в его пользу, восстановив его в должности начальника следственного управления прокуратуры Одесской области. В следующем году это решение поддержал местный апелляционный административный суд. По этому решению Корнилов получил из государственного бюджета более 2,3 миллиона гривен за время вынужденного прогула с 2014 года. Корнилов вернулся на свою должность чуть больше чем на год, после чего в августе 2022 года подал заявление об отставке, мотивируя свое решение личными причинами.