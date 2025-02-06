"Фундация Течия" помогла передать 100 тонн антидронових сеток на фронт, – Олег Крот

Украинские военные получили очередную партию эффективной защиты от вражеских беспилотников – 100 тонн антидронових сеток. Это стало возможным благодаря сотрудничеству благотворительных организаций "Фундация Течия" Олега Крота, "Батальон Волонтер" и "Союза предпринимателей теле –и киноиндустрии".

Операция под кодовым названием "Паутина" реализуется совместно с международными партнерами, в частности из Нидерландов. Пять грузовиков со специальными сетками уже отправились на передовую, чтобы усилить защиту украинских защитников, рассказывает 24 Канал.

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Эти сетки – не просто стандартная защита, а эффективное средство борьбы с вражескими дронами. По словам Олега Крота, соучредителя "Фундация Течия", которая системно помогает армии, такая инициатива позволяет найти новое применение материалам, которые в Европе больше не используются из-за изменений в законодательстве.



Военным передали 100 тонн антидронових сетей / Фото, предоставленное 24 Каналу



"Фундация Течия" системно помогает героям / Фото, предоставленное 24 Каналу

Мы понимаем, насколько серьезной является угроза дронов на поле боя. Поэтому, совместно с партнерами, мы делаем все, чтобы помочь украинским военным получить эффективные средства защиты. Благодаря этой инициативе уже передано более 500 тонн антидронових сеток. И мы не планируем останавливаться!

– заявил Олег Крот.



Антидронные сетки необходимы защитникам / Фото, предоставленное 24 Каналу

Благодаря своей структуре эти сетки затрудняют маневры дронов, что снижает риск попадания в военные позиции и технику. Они используются как барьерная защита на передовых позициях и помогают блокировать дроны-камикадзе и разведывательные БПЛА, что является критически важным в современной войне.

Инициатива "Паутина" реализуется благодаря совместной работе "Фундации Течии", "Батальона Волонтер" и "Союза предпринимателей теле- и киноиндустрии". Одним из главных двигателей этого процесса является Олег Крот, который системно поддерживает украинских военных, передавая как технологическое оборудование, так и средства защиты.



Помощь героям уже передали / Фото, предоставленное 24 Каналу

"Ни в коем случае не останавливаемся и только масштабируем нашу помощь! Объединяем усилия ради общей победы!", – подчеркнул военный журналист и волонтер Роман Бочкала.

Сто тонн антидронових сеток уже на передовой, а впереди – новые поставки, которые помогут украинским защитникам бороться с вражескими дронами еще эффективнее. В общем совместными усилиями волонтеры уже передали защитникам более 600 тонн сеток. Благотворители призывают бизнес и всех неравнодушных участвовать в поддержке армии и делать свой вклад в укрепление обороноспособности Украины.