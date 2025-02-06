Операція під кодовою назвою "Павутиння" реалізується спільно з міжнародними партнерами, зокрема з Нідерландів. П'ять вантажівок зі спеціальними сітками вже вирушили на передову, щоб посилити захист українських захисників, розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу Хімічні грілки на фронт: ЗСУ отримають важливу допомогу від Олега Крота і "Фундації Течія"

Ці сітки – не просто стандартний захист, а ефективний засіб боротьби з ворожими дронами. За словами Олега Крота, співзасновника "Фундації Течія", яка системно допомагає армії, така ініціатива дозволяє знайти нове застосування матеріалам, які в Європі більше не використовуються через зміни в законодавстві.



Військовим передали 100 тонн антидронових сіток / Фото, надане 24 Каналу



"Фундації Течія" системно допомагає героям / Фото, надане 24 Каналу

Ми розуміємо, наскільки серйозною є загроза дронів на полі бою. Тому, спільно з партнерами, ми робимо все, щоб допомогти українським військовим отримати ефективні засоби захисту. Завдяки цій ініціативі вже передано понад 500 тонн антидронових сіток. І ми не плануємо зупинятися!

– заявив Олег Крот.



Антидронові сітки необхідні захисникам / Фото, надане 24 Каналу

Завдяки своїй структурі ці сітки ускладнюють маневри дронів, що знижує ризик влучання у військові позиції та техніку. Вони використовуються як бар'єрний захист на передових позиціях та допомагають блокувати дрони-камікадзе і розвідувальні БПЛА, що є критично важливим у сучасній війні.

Ініціатива "Павутиння" реалізується завдяки спільній роботі "Фундації Течія", "Батальйону Волонтер" та "Спілки підприємців теле- та кіноіндустрії". Одним із головних рушіїв цього процесу є Олег Крот, який системно підтримує українських військових, передаючи як технологічне обладнання, так і засоби захисту.



Допомогу героям вже передали / Фото, надане 24 Каналу

"У жодному разі не зупиняємося та тільки масштабуємо нашу допомогу! Об'єднуємо зусилля заради спільної перемоги!", – підкреслив військовий журналіст і волонтер Роман Бочкала.

Сто тонн антидронових сіток вже на передовій, а попереду – нові поставки, які допоможуть українським захисникам боротися з ворожими дронами ще ефективніше. Загалом спільними зусиллями волонтери уже передали захисникам понад 600 тонн сіток. Благодійники закликають бізнес і всіх небайдужих долучатися до підтримки армії та робити свій внесок у зміцнення обороноздатності України.