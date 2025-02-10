Погиб, спасая человеческие жизни: на востоке дрон убил военного врача из Киева Олега Романенко
Украина потеряла героя медицинского фронта. На востоке погиб военный врач-анестезиолог из Киева Олег Романенко.
Россия атаковала дроном эвакуационное авто, в котором он находился. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальный медицинский университет имени Богомольца и командование Медицинских сил ВСУ.
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Врач спасал жизни воинов в самых горячих точках фронта
Сердце 54-летнего Олега Романенко остановилось 5 февраля. Атакованная машина с медиками спешила в зону активных боевых действий, чтобы заменить там своих коллег.
"Во время, когда страна больше всего нуждалась в защите и поддержке своих граждан, Олег Романенко изменил профессию гражданского врача на военную специализацию, пройдя соответствующую подготовку. В январе 2023 года он добровольцем вступил в Силы Обороны в составе Национального военно-медицинского клинического центра "Главный военный клинический госпиталь"", – рассказали в университете Богомольца.
Олег Романенко много месяцев проработал на стабилизационных пунктах у линии разграничения фронта. Даже получил ранение, но после непродолжительной реабилитации снова вернулся в одну из самых горячих точек.
Олег Романенко пользовался авторитетом среди коллег, побратимов и пациентов,
– добавили в университете.
У него было много друзей и не было врагов. В памяти родных, знакомых и коллег он остался профессионалом в любимой профессии, верным другом и надежным коллегой.
При жизни врач был награжден званием капитана медицинской службы Украины и наградами.
Жил для людей и трагически погиб от рук врага, спасая человеческие жизни,
– добавили в Богомольце.
Простились с врачом 9 февраля.
У него остались родители, жена и дочь. Он, к слову, родился в семье медиков: мама была педиатром, а папа также военным врачом.
24 Канал выражает соболезнования семье и знакомым Олега Романенко. Вечная память!