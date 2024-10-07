Вместо победы теперь говорят о переговорах: как мы выбрали стратегию страусов

Все реже слышно слово "победа" и все чаще "переговоры". Вместо "мобилизации" – "экономическое бронирование". Произносить "демобилизация" скоро станет вообще противозаконно.

За план победы теперь отвечает американский президент Джо Байден, мы умываем руки.

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Крепость Угледар оказалась не таким уж и стратегическим городом, а к потере каждый день по селу мы уже привыкли. Сколько городов еще отдадим до конца года уже известно, поэтому можно начинать писать целый альбом.

При въезде в Киев на военном пикапе трижды подрезают, один раз поморгал аварийкой, а у тебя перед глазами до сих пор стоит оторванная нога собрата. Ты физически чувствуешь эту пропасть и смотришь вниз без страха, потому что он остался где-то там в посадке.

Весь фейсбук наполнен фотографиями кровати из долларов работника МСЭК и не закрытыми сборами волонтеров. Вспоминается "Крестный отец-2", где вечеринка в Гаване продолжалась, пока в город не вошли войска Кастро.

Мы уже столько потеряли времени, ресурсов и людей, что кардинальные изменения сейчас смогут только стабилизировать ситуацию в будущем. Но мы продолжаем выбирать стратегию страусов, потому что голова в песке – это гораздо безопаснее, чем смотреть правде в глаза.