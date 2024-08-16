"Для меня они лишь обменный фонд": Сенцов взял в плен нескольких россиян, самому младшему – 18 лет

Украинский режиссер и воин Вооруженных Сил Украины Олег Сенцов рассказал, что взял в плен нескольких россиян. Он сообщил, что это произошло не в Курской области России.

По его словам, самому молодому из его пленных только в ноябре исполнится 19 лет. Парень пробыл на позиции всего 4 дня. А на войне он оказался после того, как месяц назад попался правоохранителям "за косячок".

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Олег Сенцов взял в плен нескольких россиян

Сенцов рассказал, что парню тогда "предложили: или в тюрьму, или на войну" – и он выбрал второе.

"И теперь я мотаю ему руки скотчем, а он спрашивает, когда можно позвонить маме. Даю воды, покурить (их сигареты), не унижаю, но предупреждаю о пуле в голову при попытке сопротивления. Получаю необходимую информацию, инструктирую конвой и отправляю дальше в тыл", – поделился Сенцов.

Военный поделился, что он чувствует равнодушие к россиянам, как к пленным, и считает их обменным фондом.

Во мне много ярости против россиян и абсолютно равнодушен к ним как к пленным. И не потому, что они имеют преимущественно такой зачуханный вид и сразу становятся зайками, а я такой добрый. Для меня они лишь обменный фонд, за который можно вытащить наших из вражеской тюрьмы,

– рассказал Сенцов.

По его словам, "воевать с пленными много смелости не надо, в отличие от того количества духа, который нужен, чтобы пойти на штурм траншеи". Сенцов добавил, что когда он смотрит на наших бойцов рядом с такими "иностранными туристами", то понимает, что мы побеждаем.

"По силе, по духу, по мотивации, по правде. Нам очень трудно, и может быть еще труднее, но мы побеждаем. Потому что мы достойны. Достойны будущей победы", – говорится в сообщении Олега Сенцова.