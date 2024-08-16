За його словами, наймолодшому з його полонених лише в листопаді виповниться 19 років. Хлопець пробув на позиції лише 4 дні. А на війні він опинився після того, як місяць тому попався правоохоронцям "за косячок".

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Олег Сенцов взяв у полон кількох росіян

Сенцов розповів, що хлопцю тоді "запропонували: або в тюрму, або на війну" і він вибрав друге.

"І тепер я мотаю йому руки скотчем, а він питає, коли можна подзвонити мамі. Даю води, покурити (їхні цигарки), не принижую, але попереджаю про кулю в голову при спробі спротиву. Отримую необхідну інформацію, інструктую конвой та відправляю далі в тил", – поділився Сенцов.

Військовий поділився, що він відчуває байдужість до росіян, як полонених, і вважає їх обмінним фондом.

Я маю багато люті проти росіян та абсолютно байдужий до них, як полонених. І не тому, що вони мають переважно такий зачуханий вигляд та одразу стають зайками, а я такий добрий. Для мене вони лише обмінний фонд, за котрий можна витягнути наших з ворожої буцегарні,

– розповів Сенцов.

За його словами, "воювати з полоненими багато сміливості не треба, на відміну від тої кількості духу, який потрібен, щоб піти на штурм траншеї". Сенцов додав, що коли він дивиться на наших бійців поруч з такими "іноземними туристами", то розуміє, що ми перемагаємо.

"По силі, по духу, по мотивації, по правді. Нам дуже важко, і може бути ще важче, але ми перемагаємо. Тому що ми гідні. Гідні майбутньої перемоги, – ідеться в дописі Олега Сенцова.